Schweizweit

Fussball: Die Swiss Football League hat alle Partien vom Wochenende der Super League und der Challenge League abgesagt und auf ein noch nicht bestimmtes Datum verschoben. Zudem wurden auch die Viertelfinals im Schweizer Cup von kommender Woche (4. und 5. März) auf einen noch unbekannten Termin verschoben. Abgesagt sind auch alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele auf Rasen und in der Halle der Männer, Frauen und Junioren des SFV selbst, der Ersten Liga, der Amateur Liga und der Regionalverbände betroffen.







Eishockey: Alle National-League- und Swiss-League-Partien vom Freitag, Samstag und Sonntag finden gemäss Eishockey-Verband ohne Zuschauer statt.



UBS Kids Cup: Alle Regionalfinale und Schweizerfinal am 21.3. in Martigny (VS)