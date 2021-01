Bekannte Hotels und Primarschulen: Die Corona-Mutationen haben an verschiedenen Orten zugeschlagen. So wurde reagiert.

Oberwil (BL): Grossflächige Tests an Primarschule

Ende vergangener Woche vermeldet der Kanton Baselland seine erste Ansteckung durch ein mutiertes Virus. Später wurde vermeldet, dass auch Angehörige positiv getestet wurden, darunter auch eine Primarschülerin und ein Primarschüler. Die Folge: Tests für alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klassen der betroffenen Primarschule in Oberwil inklusive Familienangehöriger. Um welche Mutation es sich handelt, ist nicht bekannt.

Wengen (BE): Erster Ausbruch durch eine Mutation in der Schweiz

Ein britischer Tourist im Skiort Wengen steht am Anfang des ersten grossen Ausbruchs eines mutierten Virus in der Schweiz. Die Zahl der Fälle stieg darauf hin von zirka zehn Mitte Dezember rasant auf 90 an. Der Kanton Bern reagierte mit Massentests auf den Ausbruch. Bei rund 1000 Tests wurde das Virus bisher nur sieben Mal entdeckt. Die Tests werden fortgeführt.

Bisher 297 Ansteckungen mit Mutationen Insgesamt wurden in der Schweiz bislang 297 Ansteckungen mit einer mutierten Form des Coronavirus bekannt, wie das BAG Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. 208 sind der britischen Variante (B.1.1.7) zuzuordnen und 13 der südafrikanischen (501Y.V2). Bei 76 Fällen kann nicht genau bestimmt werden, ob es sich um eine der beiden oder um eine andere Variante handelt. Am Freitag hatte das BAG noch 199 Ansteckungsfälle mit mutierten Viren gemeldet. Weil die Untersuchungen nur stichprobenartig und bei Verdacht durchgeführt würden, sind sie gemäss BAG nicht repräsentativ. Deshalb könne auch keine Aussage darüber gemacht werden, wie gross der Anteil der mutierten Viren in der Bevölkerung sei und wie schnell sich dieser verdopple.

Bremgarten (BE): Schulkinder kehren positiv aus Wengen zurück

Folgen hatte der Ausbruch in Wengen auch anderswo: Zwei Schulkinder aus Bremgarten bei Bern BE sind nach der Rückkehr aus den Skiferien in Wengen positiv auf das mutierte Coronavirus aus Grossbritannien getestet worden. Nun sind alle Personen, welche in Kontakt zu den Kindern standen, in Quarantäne geschickt worden – 120 Schülerinnen und Schüler der Primarschule und des Kindergartens von Bremgarten. Auch die Familie der beiden Kinder und Kontaktpersonen der Familie befinden sich in Quarantäne.

Frauenfeld (TG): Schüler der Oberstufe in Quarantäne

In Frauenfeld wurde am Freitag bei einer Schülerin einer Sekundarschule die britische Virusmutation nachgewiesen. Daraufhin wurde der Schulbetrieb aller Schüler der dritten Sekundarstufe auf Online-Unterricht umgestellt. Weiter befinden sich alle Schülerinnen und Schüler in Quarantäne – bis auf wenige Ausnahmen. Es ist der erste offiziell bestätigte Fall im Kanton.

St. Moritz (GR): Geschlossene Hotels und überall Maskenpflicht

Gleich zwei renommierte Hotels in St. Moritz stehen unter Quarantäne: das Badrutt's Palace sowie das Grand Hotel Kempinski. Bei den Ansteckungen (rund ein Dutzend) handle es sich um die Mutationsvariante aus Südafrika. Die Behörden haben in der ganzen Gemeinde Maskenpflicht und Massentests verordnet.

Region Mendrisio (TI): 500 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Die Region im Tessin hat gleich zwei Ausbrüche im Zusammenhang mit der Mutation zu vermelden. Zuerst häuften sich in einem Altersheim in Balerna Corona-Infektionen – gemäss Behörden handelt es sich dabei um die britische Mutation. Danach wurden Fälle in einer Mittelschule bekannt. Der Kanton reagierte prompt und verordnete für 500 Schülerinnen und Schüler und 70 Lehrpersonen Quarantäne. Die Tessiner Regierung hat nun den Bundesrat gebeten, an der Südgrenze erneut systematische Grenzkontrollen durchzuführen.