Am Freitagabend fiel das Covid-Zertifikat wegen einer Panne aus. Die Ausgangs-Branche sagt: Das darf nicht passieren.

Ausfall am Freitagabend

Ausgerechnet – das dürften sich wohl viele gedacht haben, als sie gestern Abend in ein Restaurant, in eine Bar oder ins Kino wollten – und auf ihrem Handy lesen mussten: «Zertifikat mit ungültiger Signatur». Der Grund: Das offizielle Covid-Zertifikat funktionierte nicht mehr. Der Ärger darüber war gross.

«Das war schon ein wenig stressig. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht jedes Wochenende», kommentiert der Freiburger Barkeeper Alfonso Gibernar gegenüber SRF den Moment des Ausfalls. Nach etwa einer Stunde konnte die Panne vom Bund wieder behoben werden – der Ärger bei den Schweizer Bar- und Clubbetreibern sitzt jedoch trotzdem tief:

Legende: «Das darf einfach nicht passieren», Max Reichen, Vorstand bei der Schweizerischen Bar- und Clubkommission machte seinem Ärger Luft. SRF

«Dieser Ausfall kam zur unpassenden Zeit. Es waren viele Bars in Hochbetrieb. Viele Konzerte hatten Einlass. Da gibt es keinen Raum für Fehler. Da muss einfach alles funktionieren», sagt Max Reichen, Vorstand bei der Schweizerischen Bar- und Clubkommission.

Eine technische Panne

Das zuständige Bundesamt für Informatik und Telekommunikation erklärt auf Anfrage: «In Folge von Wartungsarbeiten der EU an ihren Systemen hat das Schweizer System falsch reagiert und die zur Erkennung der Zertifikate notwendigen Schlüssel in der Schweiz gelöscht. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT hat diese Schlüssel in den Schweizer Systemen wieder hergestellt.»

Und nochmals Max Reichen: «Wir haben relativ schnell den Tipp bekommen, dass die EU-Apps nach wie vor funktionieren. Schlussendlich haben viele unserer Betriebe mit der luxemburgischen App die Zertifikate überprüfen können. Aber das kann es ja auch nicht sein, dass wir die Zertifikate so prüfen.»

Viele Gastrobetriebe zeigten sich gestern Abend auch kulant und liessen die Gäste trotz ungültigem Zertifikat ins Innere.