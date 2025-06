Als eine der wenigen Gemeinden im Mittelland greift in Mammern das Zweitwohnungsgesetz – mit spürbaren Folgen.

Wer auf der Karte des Bundesamts für Raumentwicklung die Zweitwohnungsgemeinden sucht, erkennt schnell ein Muster: Gemeinden im Wallis, Tessin und Graubünden sind markiert. Das heisst: mehr als 20 Prozent der Wohnungen gehören Zweitheimischen.

Im nicht alpinen Raum sticht eine weitere Fläche heraus. Mammern TG ist rot markiert. Rot heisst: mehr als 20 Prozent Zweitwohnungen, Tendenz steigend. Der Ort am Untersee hat einen Anteil von knapp 24 Prozent und ist damit praktisch ein Sonderfall.

Legende: Mammern TG liegt am südlichen Ufer des Untersees und ist die einzige rot markierte Gemeinde im Kanton Thurgau. Betroffen vom wachsenden Zweitwohnungsanteil sind eigentlich vor allem alpine Ferienregionen. BFS und ARE, Auswertung SRF

Die Wurzeln dieses Phänomens reichen rund 100 Jahre zurück. «Früher gehörten die Seeuferparzellen den Landwirten und waren unbeliebt. Die waren nass und es kamen Aale», sagt Gemeindepräsidentin Anita Dähler.

Städter aus Winterthur, St. Gallen oder Schaffhausen entdeckten aber den Reiz des Sees, kauften Land und bauten Ferienhäuser. Viele Gebäude stehen noch heute, dauerhaft bewohnt sind sie aber selten.

Das hat Folgen: Wer in Mammern wohnen will, findet kaum bezahlbaren Wohnraum. Einheimische bauen meist nur, wenn sie eigenes Land haben. «Eigentumswohnungen sind in Mammern sehr teuer», sagt Dähler. «Mietwohnungen werden gar nicht mehr gebaut – aber gesucht.»

Wenn eine Wohnung über längere Zeit leer steht, weil der Eigentümer sie weder verkaufen noch vermieten kann, dürfen wir sie weitervermieten oder darin Asylsuchende unterbringen.

Gleichzeitig sorgt das Zweitwohnungsgesetz, das seit zehn Jahren gilt, für strikte Vorgaben: Wer neu baut oder eine bestehende Wohnung um mehr als 30 Prozent vergrössert, muss sich als Erstwohnungsinhaber anmelden. «Wir haben eine sehr gute und strenge Praxis, die wir ohne Pardon durchziehen. Wir kontrollieren auch, ob sich die Leute tatsächlich hier anmelden», so die Gemeindepräsidentin.

Im Extremfall könne die Gemeinde eingreifen, erklärt Bauverwalterin Andrea Kopf: «Wenn eine Wohnung über längere Zeit leer steht, weil der Eigentümer sie weder verkaufen noch vermieten kann, dürfen wir sie weitervermieten oder darin Asylsuchende unterbringen. Der Aufwand ist gross, aber möglich.»

Zweitwohnungen in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Mit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative im Jahr 2012 hat die Schweizer Stimmbevölkerung entschieden, den Bau von Zweitwohnungen einzuschränken. Das entsprechende Bundesgesetz über Zweitwohnungen trat am 1. Januar 2016 in Kraft und setzt den neuen Verfassungsartikel 75b BV um. Seither sind alle Gemeinden verpflichtet, jährlich ein Wohnungsinventar zu erstellen. Für Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent gelten besondere Auflagen: Grundsätzlich dürfen keine neuen Zweitwohnungen mehr bewilligt werden. Das Gesetz ist jedoch kein generelles Verbot – Ausnahmen sind möglich, etwa bei touristisch bewirtschafteten Wohnungen. Die genauen Regelungen sind im Gesetz, der dazugehörigen Verordnung und ergänzenden Erläuterungen festgelegt.

Die Umsetzung der Regeln ist aufwändig – und oft eine Frage von Zentimetern. «Es gibt immer wieder Grenzfälle, bei denen auf den Quadratmeter genau berechnet werden muss: liegt die Erweiterung über oder unter den 30 Prozent des Bauvolumens?»

Hilfe kommt aus den Bergen, nicht vom Kanton

«Der Kanton unterstützt uns zwar, es fehlt aber das nötige Wissen», sagt Bauverwalterin Kopf. Bei konkreten Fragen wendet sie sich deshalb lieber an die Bergkantone: «Graubünden, Wallis oder Tessin haben natürlich 30 bis 40 Prozent Zweitwohnungen. Das ist bei diesen Kantonen tägliches Business», sagt Kopf. «Bei uns ist es jedes Mal eine Herausforderung. Dann rufe ich dort an, sie helfen gern.»

Seit Oktober darf man Ferienhäuser in der Schweiz auch rückbauen und neu errichten. Das Haus bleibt rechtlich eine Zweitwohnung, sofern der Neubau nicht mehr als 30 Prozent grösser ist als ursprünglich. Genauigkeit ist gefragt: «Ein Gang oder Waschraum zählt nicht», sagt Kopf. Überschreitet der Bau die 30-Prozent-Grenze, wird er rechtlich zu einem Erstwohnsitz.

Legende: Mammern liegt am Ufer des Untersees im Kanton Thurgau. In der Gemeinde leben 696 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 31.12.2024). zvg/Gemeinde Mammern

Weil alle Schweizer Gemeinden regelmässig ihren Wohnungsbestand erfassen müssen, variiert die Zweitwohnungsquote von Quartal zu Quartal. Erstwohnungsbesitzer beobachten die Quote genau. «Kaum fallen wir bei den Quartalszahlen mal unter die gesetzlichen 20 Prozent, kommen Telefonate», erzählt Kopf. Besitzer wollen sich abmelden und die Wohnung künftig als Zweitwohnung nutzen.

Doch die Gemeinde bleibt hart. Massgebend sind die Jahreszahlen. Diese halten sich stabil bei knapp über 20 Prozent.