Patrik Mauchle studierte Rechtswissenschaften an der Universität St. Gallen (HSG). Nach dem Abschluss war er unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten der HSG, als Auditor am Verwaltungsgericht St. Gallen sowie als Substitut in einer Zürcher Wirtschaftskanzlei tätig. Derzeit ist er als Anwalt und öffentlicher Notar in der Ostschweizer Anwaltskanzlei Küng Rechtsanwälte & Notare AG tätig. Mauchle hat in der Zeitschrift des Zentrums für Haftpflicht-, Privat-, und Sozialversicherungsrecht (Have) zum Thema Haftung bei Ausschreitungen im Fussball publiziert.