Die Feierlichkeiten zum Champions-League-Sieg von Paris St-Germain am Samstag wurden von Krawallen, Verhaftungen und zwei Todesfällen überschattet.

In der südwestfranzösischen Stadt Dax wurde ein 17-Jähriger im Rahmen der landesweiten Feiern erstochen. Nach dem Täter wird gefahndet, die Hintergründe der Tag sind noch unklar.

Bei den Feierlichkeiten in Paris kam ein Mann ums Leben, der auf einem E-Roller unterwegs war. Er wurde von einem Auto angefahren. In Frankreichs Hauptstadt kam es darüber hinaus nach Zusammenstössen zwischen Feiernden und der Polizei zu 491 Festnahmen, wie das Innenministerium mitteilte. Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau kritisierte in einem Statement auf X die «Barbaren, die in die Strassen von Paris gekommen sind, um Straftaten zu begehen und die Ordnungskräfte zu provozieren».

Fast 200 Personen wurden verletzt, darunter vier Fans in «ernstem» Zustand, wie der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nunez am Sonntagmittag bekannt gab.

Ausserhalb von Paris fuhr laut Behördenangaben ein Auto in eine Menschenmenge, die den Sieg von PSG im südfranzösischen Grenoble feierte. Vier Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Der Fahrer stellte sich, er soll ohne Vorsatz gehandelt haben. Im Departement Manche in der Normandie musste ein Polizist in ein künstliches Koma versetzt werden, nachdem er bei Feiern von einem Feuerwerkskörper verletzt worden war.