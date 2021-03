In der Novelle «Kleider machen Leute» beschrieb Gottfried Keller 1874 die Geschichte eines Schneiders, der trotz Armut vornehme Kleider trug und wohl deshalb in einem fremden Dorf mit einem polnischen Grafen verwechselt wurde. Der Schneider verliebte sich in eine junge Frau, er blieb im Dorf, spielte die Rolle des vermeintlichen Grafen und war am Schluss der Geschichte ein angesehener, reicher Mann.