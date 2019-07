Mehrere aufgebrachte Kunden von Localsearch vermuten, dass das Unternehmen – notabene eine Tochterfirma der Swisscom – seine marktbeherrschende Stellung in der Schweiz ausnütze. Ob dies zutrifft, müsste die eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) untersuchen. Carole Söhner, Vizedirektorin der Weko, sagt, das Bundesgericht habe die Hürden in solchen Fällen sehr hoch angesetzt: «Das Verhalten von Localsearch könnte dann ein Tatbestand nach Kartellgesetz sein, wenn Localsearch eine marktbeherrschende Stellung hat, die Preise unangemessen sind und erzwungen werden können.» Dazu sei aber eine vertiefte Untersuchung nötig, so Söhner weiter. Sie werde die Unterlagen überprüfen. Wenn es nur um überhöhte Preise gehe, dann sei der Preisüberwacher zuständig.

Beim Preisüberwacher Stefan Meierhans ist Localsearch kein unbeschriebenes Blatt: «Wir haben in den letzten Jahren einige Beschwerden von KMU und Privatkunden zu Localsearch erhalten.» Entsprechend konnte Meierhans auch Erfolge verbuchen. So habe Localsearch kostenlose Einträge für Privatpersonen eingeführt. Im aktuellen Fall könne er allerdings nicht intervenieren, dazu fehle ihm die gesetzliche Grundlage. Immerhin habe Localsearch mit Google einen starken Mitbewerber, was der Marktmacht von Localsearch bei der Internetrecherche Grenzen setze.