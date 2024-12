In seiner Wohnung in Zürich-Wipkingen stapeln sich die Bücher – es ist im Grunde genommen eine riesige private Bibliothek mit geschätzt 7000 Büchern. Im Herzen von Wipkingen, unweit seines Stammlokals Café Nordbrücke, wohnt Viktor Schobinger seit Jahrzehnten.

Dass er am 22. Dezember 90 Jahre alt wird, merkt man dem Zürcher Kult-Schriftsteller nicht an. «Ich wundere mich einfach, dass man so lange leben kann», sagt er etwas verschmitzt. Gerade erst ist sein 41. Zürich-Krimi erschienen, «Ugfröite psuech bim Ääschme » heisst das Werk, in dem Kommissar «Ääschme» einem Mord nachgehen muss.

Dem Schreiben verschrieben

Dem Schreiben hat er sich sein ganzes Leben lang wortwörtlich verschrieben. Angefangen habe es mit der Bibel, genauer mit dem Teil des Predigers Salomo. Zuerst habe er ihn auf Hochdeutsch, danach auf Mundart übersetzt.

Es folgten Mundart-Romane und Kurzgeschichten, ein historischer Roman über die Französische Revolution und eine Reihe Sprachbücher: Werke, die sich mit dem Zürcher Dialekt, der Zürcher Mundart und ihrer Herkunft befassen und in ebendieser Mundart verfasst wurden.

Abgeschlossen sei sein Werk indes noch nicht, so Schobinger. Zwar spreche er nicht über Werke, die im Entstehen seien. Das bringe Unglück. Vor rund einem halben Jahr habe er nachgedacht und sei zum Schluss gekommen, dass er gar nicht wisse, was er noch alles machen wolle für den Rest seines Lebens.

Legende: In seinem Stammlokal, dem Café Nordbrücke, grüssen ihn die Angestellten mit Vornamen. Der gebürtige Wädenswiler Schriftsteller wohnt seit Jahrzehnten in der Stadt Zürich, im Quartier Wipkingen. SRF / Kaa Linder

Kurzerhand sei er dieser Frage in seinem Wohnzimmer, wo ein grosser Schreibtisch mit Computer und Sichtmappen steht, nachgegangen. Er habe in den Unterlagen geblättert und auf dem Computer nachgeschaut, was es noch zu erledigen gäbe. «Ich hätte jetzt noch einmal für zehn Jahre Arbeit – aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht mehr», sagt der bald 90-Jährige lachend.

Und gerade weil die Zeit vielleicht nicht mehr reichen mag, hat Viktor Schobinger vorgesorgt: Ganze neun kommende Bände seiner Serie «Züri-Krimi» hat der umtriebige Schriftsteller schon fertig niedergeschrieben. Die Idee: die einzelnen Bände schrittweise zu veröffentlichen. Früher hat er jedes Jahr einen veröffentlicht, jetzt soll es einer alle sechs Monate sein. «Der 50. kommt dann an meiner Abdankung.»

Einen Krimi pro Woche

Produktiv ist Schobinger auch im hohen Alter. Er hat sich vorgenommen, einen Krimi pro Woche schreiben zu können. Diese Arbeitsweise habe er seinem Vorbild, dem französischen Autoren Georges Simenon, abgeguckt. «Es geht tatsächlich: Man kann in einer Woche einen Krimi von acht Kapiteln und rund 100 Seiten schreiben», so Schobinger.

Legende: Die Wohnung des 90-Jährigen ist eigentlich eine riesige Bibliothek. Rund 7000 Bücher habe er – von Ägyptologie über das Römische Reich bis zu Büchern über Tibet reicht die Thematik. SRF / Kaa Linder

Dies sei zwar anstrengend, immerhin beginne er frühmorgens um 5 Uhr und müsse dann bis am Abend oder halt in der Nacht ein Kapitel haben. «Das kann auch mal 20 oder 22 Uhr werden.» In dieser Intensivschreibewoche sei er dann nicht erreichbar. Eine andere Herausforderung sei, dass nicht immer alles rund laufe beim Schreiben.

Doch Freude bringt seine lebenslange Leidenschaft immer noch. Für Fans seiner Krimis geht denn auch die Geschichte mit Hauptprotagonist «Ääschme» – den es übrigens tatsächlich gibt – weiter. Mindestens neun Bände sind ja bereits fertig. Und es ist gut möglich, dass noch andere Werke hinzukommen: Des Schreibens müde ist Viktor Schobinger nämlich noch lange nicht.