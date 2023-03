«Das Ziel ist es, mit der Sanierung des Spöls 2024 zu beginnen.» So steht es in einer Mitteilung, die an die Medien ging. Dieses Ziel schien noch vor kurzem in weiter Ferne, doch nun haben sich die wichtigsten Beteiligten an einem Runden Tisch offenbar geeinigt. Sie sind es auch, welche gemeinsam die Mitteilung verschickt haben: der Schweizerische Nationalpark, die Engadiner Kraftwerke AG und die Umweltverbände WWF, Aqua Viva und Pro Natura.

Der Spöl ist mit PCB verschmutzt Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Gaetan Bally Im September 2016 gelangte bei Bauarbeiten an der Staumauer des Speichersees Lago di Livigno die giftige Substanz PCB in den Bach Spöl. PCB ist eine krebserregende und heute weltweit verbotene Industriechemikalie. Sie lagert sich im Sediment, in Flora und Fauna ab und ist schlecht abbaubar.

«Mit dem verbesserten Projekt würde der Verschmutzungsgrad des Flusses erheblich gesenkt», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Projekt folge in den Hauptpunkten einem früheren Vorschlag des Kantons Graubünden.

Einige Teile seien optimiert worden. Zudem soll das Tosbecken – direkt unter der Staumauer – nochmals gereinigt werden. Auch habe man sich auf Nachkontrollen geeinigt und auf Kompensationsleistungen für jenes PCB, «welches trotz aller Bemühungen im Flussbett zurückbleiben wird.»

Nun muss der Kanton Graubünden entscheiden, ob er mit dem erarbeiteten Vorschlag einverstanden ist. Ein Knackpunkt wird die Finanzierung bleiben. Diese ist noch nicht klar geregelt.