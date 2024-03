Das Interesse am Pilotprojekt «Connect» ist riesig. Die 60 Plätze waren innert kürzester Zeit vergeben. So wird bereits eine Warteliste mit mehr als 150 Interessentinnen und Interessenten geführt. Cathy Marston, Ballettdirektorin am Opernhaus Zürich, ist zuversichtlich, dass das Projekt nach der Pilotphase noch weitergeführt werden kann.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer kosten die Ballettkurse 100 Franken. Dies reiche nicht ganz aus, um die Kosten von rund 50'000 Franken zu finanzieren. Der Rest wird vom Opernhaus Zürich, der Zürcher Tonhalle sowie weiteren Sponsoren getragen.