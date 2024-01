Einschätzung von Bern-Korrespondentin Katharina Locher:

«Seit November wusste die Regierung von den Vorwürfen zu den Kleinstspesen. Trotzdem wollte im «Kassensturz»-Beitrag niemand reden.

Später hat Regierungsrat Philippe Müller – er stand besonders in der Kritik – auf Social Media zugegeben, dass zwei Bretzeln und eine Banane falsch verbucht wurden: ‹Mein Fehler. Seither wurden von mir keine Kleinstspesen abgerechnet.›

Am Montagabend an einer Versammlung der FDP Stadt Bern erklärte Müller, er habe nie einzelne Kassenzettel abgegeben. ‹Das Geld wurde nicht an mich ausbezahlt.›

Und auch heute: Eine dürre Medienmitteilung mit drei Zeilen, Fragen werden nur schriftlich beantwortet.

Mit dieser Nicht-Kommunikation der Regierung wird die Spesengeschichte, bei der niemand einen Fehler gemacht haben soll, nur noch peinlicher. Ob sich der Kanton dessen bewusst ist?

Eine fragwürdige Kommunikationsstrategie ist es allemal.»