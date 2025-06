Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kam bis anhin nur mit grossem Aufwand aufs Rütli», sagt Thomas Erne. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Cerebral, die sich einsetzt für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Der Weg auf die Rütliwiese war für diese Leute bisher im wahrsten Sinne des Wortes steinig, steil und uneben.

Legende: Bundesfeier auf der Rütliwiese: Über das ganze Jahr hinweg besuchen mehr als 100'000 Menschen das Rütli. Keystone / URS FLUEELER

Der legendäre Gründungsort der Schweiz liegt an einem Steilhang über dem Urnersee. «Für einen herkömmlichen Elektrorollstuhl ist die Steigung von der Schiffsstation hoch zur Wiese zu steil», sagt Thomas Erne. Und der Weg ist der einzige Zugang. Eine andere Strasse oder eine Bahn gibt es nicht.

Damit Menschen im Rollstuhl das Nationalsymbol trotzdem besuchen können, können sie neu einen speziellen Elektrorollstuhl mieten. Zusätzliche Räder machen ihn geländegängig, ein starker Motor sorgt dafür, dass er Steigungen von bis zu 33 Prozent überwinden kann.

Legende: Der Rollstuhl überwindet Steigungen von 33 Prozent – das entspricht einem Anstieg von 33 Zentimeter pro Meter. ZVG / Stiftung Cerebral

Die neue Mietstation bei der Schiffsstation Brunnen am Vierwaldstättersee ist eine von mehreren in der Schweiz. Aktuell gibt es 17 Standorte, an denen diese speziellen Elektrorollstühle gemietet werden können. Für die Vermietung zuständig sind lokale Tourismusorganisationen oder -unternehmen, etwa Bergbahnen. Der Rollstuhl muss vorgängig reserviert werden.

Hier gibt's die Gelände-Rollstühle Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein werden aktuell an 17 Orten geländegängige Rollstühle vermietet: Arosa (GR)

Aubonne (VD)

Ballenberg (BE)

Bellwald (VS)

Diemtigtal (BE)

Jurapark Aargau (AG)

Klosters (GR)

Malbun-Triesenberg (FL)

Monte Tamaro (TI)

Rigi (SZ)

Rütli (UR)

Scuol (GR)

Sörenberg (LU)

Stockhorn (BE)

Stoos (SZ)

Val de Travers (NE)

Verzascatal (TI)

Der geländegängige Rollstuhl wurde laut der Stiftung Cerebral in der Schweiz entwickelt und wird in Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstätten gebaut. Die ersten Mietstationen wurden im Jahr 2017 eröffnet. Seither wird das Netz stetig ausgebaut.