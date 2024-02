In Basel hat soeben die Fasnacht mit dem traditionellen Morgenstreich begonnen.

Um Punkt 4 Uhr ertönte der Ruf «Morgestraich, vorwärts, Marsch».

Die Fasnachts-Cliquen setzten sich mit ihren Laternen in Bewegung.

Tausende Menschen verfolgen das Schauspiel in der verdunkelten Basler Innenstadt. Am Morgenstreich sind ausschliesslich Tambouren, Pfeifer und Vorträbler im «Charivari»-Kostüm unterwegs, also mit individueller Maskierung. Am Nachmittag präsentieren die Cliquen dann auch ihre Kostüme. Laut dem Basler Fasnachts-Comité ist in diesem Jahr die Klimaproblematik das meistgewählte Sujet. Viele widmen sich dem Thema künstliche Intelligenz.

«Vogelfrei» heisst das Motto der diesjährigen Basler Fasnacht in Anspielung an das neue Vogelhaus des Basler Zollis und an die Zeit der Fasnacht, in der die Menschen für 72 Stunden aus dem Alltag ausbrechen und sich frei wie ein Vogel fühlen können.

Audio Aus dem Archiv: Der Cortège ist zurück 04:19 min, aus SRF 4 News vom 27.02.2023. Bild: Keystone SDA abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden.

SRF überträgt den Cortège, also den Umzug am Nachmittag live ab 14:00 Uhr auf SRF 1.