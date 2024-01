Eine schwarze Figur mit dicken Lippen, grossen Ohrringen, einem Knochen im Haar, bekleidet mit einem Baströckchen. So sah das Logo der Guggenmusik «Negro-Rhygass» jahrzehntelang aus.

2018 gab es plötzlich Kritik am Logo und am Namen. Die Clique hatte zuvor ihr «Negro-Fest» in der Öffentlichkeit gefeiert. Das Festgelände war mit dem Logo geschmückt. Es war also gut sichtbar und ausserhalb der Fastnachtszeit. Das hat vor allem Menschen aufgeschreckt, die keine aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind.

Es folgte eine breite Diskussion. Der Name und das Logo der «Negro-Rhygass» wurden als rassistisch gebrandmarkt. Die Clique fühlte sich falsch verstanden. Schliesslich entschloss sie sich, auf das Logo zu verzichten, den Namen aber zu behalten.

In die Kritik geraten war auch die «Mohrekopf»-Guggenmusik aufgrund ihres Namens. Sie hat ihren Namen aber behalten.

Die öffentliche Diskussion über die beiden Guggenmusiken wurde teils gehässig geführt. Eine Petition forderte gar die Auflösung der Cliquen. Das wiederum führte zu einer Solidaritätsdemonstration: Hunderte versammelten sich und stellten sich hinter die kritisierten Fasnachtsformationen.