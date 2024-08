Baubranche wird digital - BIM: Wenn auf der Baustelle plötzlich Touchscreens auftauchen

«Building Information Modelling» ist das digitale 3D-Modell eines Gebäudes. Es soll die 2D-Pläne auf Papier ersetzen, die auch heute noch auf Baustellen aufgehängt werden. Nicht so auf einer Grossbaustelle in Küssnacht am Rigi, wo derzeit ein Industriebau entsteht – mit BIM. Ein Baustellenbesuch.