Die Aufarbeitung der Postauto-Affäre ist noch nicht ganz abgeschlossen. Zwar hat das BAV vor einem Jahr noch gesagt, die Gesetze würden nicht ausreichen, um bei Bus- und Bahnbetrieben mehr Zahlen kontrollieren zu können. Nun sieht das Amt das auf einmal anders. Es brauchte offenbar einen Anstoss von aussen, einen externen Bericht, den das BAV nun veröffentlicht hat. Dieser Bericht zeigt grobe Mängel auf. Zum Beispiel fehlte Mitarbeitern im Amt manchmal das nötige Fachwissen für Kontrollen. Zweitens bleibt ein grundsätzliches Problem: Bahn- und Busunternehmen sagen, dass sie Spielraum brauchen, um gewisse Überschüsse zu machen im Regionalverkehr; beispielsweise um neue Projekte zu finanzieren. Die Branche hoffte vergebens, dass der Bundesrat ihnen in dem Punkt entgegenkommt. Die aktuelle Vorlage enthält nichts in diese Richtung. Und so bleibt die Überschuss- und Gewinndiskussion im Nahverkehr bestehen.