Hunderte Millionen Franken hat der Bund in den letzten Jahren in Microsoft-Lizenzen investiert.

Nun plant er, vom US-Konzern unabhängiger zu werden. Das bestätigt die Bundeskanzlei gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Eine Machbarkeitsstudie zeige, dass ein Ersatz durch unabhängige Open-Source-Software möglich sei.

Der Bund plant laut der «NZZ am Sonntag» eine allmähliche Abkehr von Microsoft-Produkten. «Die Bundesverwaltung strebt an, ihre Abhängigkeit von Microsoft schrittweise und langfristig zu reduzieren», bestätigte ein Sprecher der Bundeskanzlei der Zeitung.

Dies kommt überraschend, da erst kürzlich Microsoft 365 trotz Bedenken wegen der Datensicherheit an rund 54'000 Arbeitsplätzen eingeführt worden sei. Intern habe es zuvor Widerstände gegen Alternativen gegeben, die teils als «Bastelei» bezeichnet worden seien, schreibt die NZZ.

Deutschland als Referenz

Der frühere Armeechef Thomas Süssli habe jedoch gefordert, alternative Lösungen rascher zu prüfen. Eine Machbarkeitsstudie zeige nun, dass ein Ersatz durch Open-Source-Software möglich sei. Als Referenz gelte Deutschland, wo an einer unabhängigen Open-Source-Lösung gearbeitet werde, an der auch die Schweiz interessiert sei.

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So hat das Bundesland Schleswig-Holstein seine Verwaltung bereits umgestellt. Die Open-Source-Software kann einerseits frei genutzt werden – und andererseits unabhängig von Konzernen weiterentwickelt werden.

US-Behörden könnten mitlesen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Getty Images Die Trump-Regierung und ihr Umgang mit dem Rechtsstaat mehren die Sorgen bei Anwenderinnen und Anwendern. Denn die US-Regierung darf von Gesetzes wegen auf alle bei US-Techkonzernen gespeicherten Daten zugreifen. Dafür hatte Donald Trump 2018 mit dem sogenannten «Cloud Act» gesorgt. Das heisst: Liegen Daten auf Servern oder Clouds von US-Konzernen wie beispielsweise Microsoft, Apple oder Adobe – egal wo auf der Welt –, dürfen US-Behörden diese bei den US-Konzernen anfordern – also auch dann, wenn die Server in der Schweiz stehen. Der Nutzer weiss meist weder, welche Behörde auf die Daten zugreift, noch was mit den Daten geschieht.

Die Programme des US-Techriesen liessen sich Schweizer Behörden in den letzten Jahren einiges kosten: Eine SRF-Recherche zeigte im vergangenen Jahr, dass Bund und Kantone während der letzten zehn Jahre mehr als 1.1 Milliarden Franken für Microsoft-Lizenzen ausgegeben haben.