Nebst Ozempic und Saxenda hat mit Wegovy eine weitere Abnehmspritze die Schweiz erobert. Krankenkassen übernehmen die Kosten ab März 2024.

Weil immer mehr Menschen auf solche Medikamentenspritzen beim Abnehmen setzen, kam es für Diabetikerinnen und Diabetiker zu Lieferengpässen. Mit Wegovy sollte sich die Lage entspannen.

Für Krankenkassen werden Mehrkosten in Millionenhöhe erwartet.

Ozempic, Saxenda und Wegovy heissen jene Medikamente, die man sich selbst mit einem Stift, dem sogenannten Pen, injizieren kann. Entwickelt wurden sie anfänglich für Diabetikerinnen und Diabetiker. Da sie den Appetit drosseln, helfen sie auch beim Abnehmen. Entsprechend wollten mehr und mehr Menschen mit diesen «Abnehmwundern» behandelt werden. Die Folge: Für Diabetikerinnen und Diabetiker fehlten die Medikamente zusehends.

Legende: Medikamentenspritzen wie Ozempic oder Wegovy werden in der Schweiz nur Personen verschrieben, die stark oder sehr stark übergewichtig sind. Keystone/Laurent Gillieron (Symbolbild)

Seit März 2024 bezahlen die Schweizer Krankenkassen mit Wegovy nun ein weiteres Produkt. Damit dürfte sich laut Gabriela Giacometti vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Situation für Diabetikerinnen und Diabetiker entspannen: «Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft bei der Behandlung von starkem Übergewicht Saxenda und Wegovy verschrieben werden und nicht mehr Ozempic. Das heisst, die Situation für Diabetiker, die mit Ozempic behandelt werden, sollte sich verbessern.»

Höhere Kosten für die Krankenkassen

Ein Rezept für eine Abnehmspritze erhalten in der Schweiz nur Personen mit starkem oder sehr starkem Übergewicht. Dabei verpflichten sie sich auch dazu, zusätzlich zur medikamentösen Behandlung eine Diät sowie Sport zu machen. Laut BAG sind elf bis 13 Prozent der Erwachsenen stark übergewichtig. Eine Behandlung mit solchen Medikamenten kostet pro Monat um die 190 Franken.

Giacometti rechnet mit höheren Kosten für die Grundversicherungen. Während die BAG-Vertreterin von Kostenfolgen im Bereich von 100 Millionen Franken spricht, geht Matthias Müller vom Krankenkassenverband Santésuisse gar von mindestens dreimal so viel aus. «Wir rechnen mit Mehrkosten von mindestens 300 Millionen Franken pro Jahr, wenn nur schon zwei Prozent aller Erwachsenen Wegovy einnehmen, und damit sind Arzt und weitere Behandlungskosten noch nicht eingerechnet.»

Neue Lifestyle-Medikamente? Box aufklappen Box zuklappen Laut Lucia Winzap, Dozentin an der Berner Fachhochschule im Fachbereich Ernährung und Diätetik, sind die neuen Abnehmspritzen nicht unbedingt langfristig wirksam. Werde das Medikament abgesetzt, nähmen Betroffene in Studien wie auch in der Praxis häufig wieder zu. Allerdings erhoffe man sich durch die Möglichkeit, parallel eine Bewegungstherapie machen zu können, eine betreute Lebensstilveränderung. Dadurch wäre eine lebenslange Medikation womöglich nicht mehr nötig. In den Medien sei manchmal fast die Rede von einem «Lifestyle-Medikament», aber gehe es dabei nicht um fünf oder zehn Kilogramm Übergewicht, sondern um Patientinnen und Patienten mit schwerem Übergewicht – der sogenannten Adipositas, sagt Winzap. Die Abnehmspritzen seien für diese Patientengruppe vorgesehen und nicht für Menschen mit leichtem Übergewicht, die mit einer Ernährungs- und Bewegungsumstellung abnehmen könnten. Die Übergewichtsproblematik in der Ersten Welt werde nicht mit Medikamenten gelöst. Auch Ernährung und Bewegung allein nützten nicht unbedingt. Entsprechend wird gemäss Winzap auch weiter geforscht.

Offen bleibt, ob künftig wiederum weniger Kosten anfallen könnten, weil weniger Menschen an Folgekrankheiten von Übergewicht leiden. Laut Lucia Winzap, Dozentin an der Berner Fachhochschule im Fachbereich Ernährung und Diätetik, ist diese Hoffnung in der Tat realistisch. So habe das BAG etwa im Bereich der Übergewichtschirurgie bereits ausreichend Daten, die belegen, dass eine Gewichtsreduktion Folgeerkrankungen wie Herzkreislauferkrankungen, Herzinfarkt, Diabetes mellitus, Erkrankungen des Bewegungsapparates oder auch Krebs stark reduziert.