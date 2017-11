Der Gewerkschaftsbund wehrt sich weiter gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 Jahren. Doch je länger eine Einigung für ein neues Reformpaket dauere, desto grösser werde die Gefahr eines Sozialabbaus, analysiert SRF-Bundeshausredaktor Fritz Reimann.

Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Fritz Reimann 1:05 min, aus Tagesschau vom 3.11.2017

Wenn die Gewerkschaften bei einem höheren Rentenalter für Frauen nicht mitziehen und weiterhin auf ein Rentenalter 64 pochen, werden die Gewerkschaften und die Linken bei den Verhandlungen über eine neue Rentenreform alleine dastehen – denn die bürgerlichen Parteien und die Parteien der Mitte sowie die Wirtschaft sprechen sich klar für ein höheres Frauenrentenalter 65 aus.

Wenn sich die bürgerlichen Parteien auch bei den übrigen Fragen zur Rentenreform einigen können, dann wird das nächste Reformpaket einen Mitte-Rechts-Stempel tragen.

Noch liegt eine solche Einigung in weiter Ferne. Wenn diese aber kommt, dann bedeutet das, dass die Gewerkschaft und die Linke das Reformpaket in der Volksabstimmung bekämpfen werden. Doch wohl ist es den Gewerkschaften und den Linken mit dieser Haltung nicht, denn wenn die Altersreform in den nächsten Jahren nicht reformiert wird, dann wird die Lage dramatisch – und damit würde auch das Risiko eines Sozialabbaus steigen.