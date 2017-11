Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB hat sich mit der Reform der Altersvorsorge beschäftigt.

Die Gewerkschaften beschlossen, eine Koppelung der Renten an die Gesundheitskosten zu fordern.

Im September war die Altersvorsorge 2020 vom Volk abgelehnt worden.

Die Stimmung im Versammlungsraum war heute aufgeheizt. Die Genfer und Waadtländer Fraktionen, die sich gegen den Mehrheitsentscheid des SGB stemmte und zum Nein bei der Abstimmung beitrug, musste sich heute einiges anhören.

Unsolidarisch seien sie, nicht kompromissfähig, Verhinderer. Nach einer Aussprache kamen die Delegierten zur Einsicht, ab jetzt den Blick nach vorne zu richten. Gemeinsam haben sie sich auf neue Forderungen festgelegt, die sie in der Debatte um eine neue Altersvorsorge-Reform einbringen wollen.

Krankenkassenprämien als Ansatz

Als oberstes Ziel legten sie fest, das Rentenniveau zu halten. Es könne nicht sein, dass den Rentnerinnen und Rentnern immer weniger Geld zur Verfügung stehe. Das hat laut dem SGB vor allem auch mit den Gesundheitskosten zu tun, die deutlich stärker gestiegen sind als die Renten.

Darum will der SGB in erster Linie hier ansetzen. Die Renten sollen quasi an die Gesundheitskosten gekoppelt werden. Die AHV-Rente würde sich nicht nur nach den Löhnen und der Teuerung richten, sondern auch nach den Krankenkassen-Prämien.

Frauen-Rentenalter steht weiterhin im Raum

Doris Bianchi vom SGB erklärt: «Krankenkassenprämien sind im Teuerungsindex nicht berücksichtigt. Deshalb braucht es neue Formen, wie die AHV-Renten mit ihnen schritthalten können. Hier wird der SGB die nötigen Massnahmen im Verlauf des nächsten Jahres liefern.» Konkreter wurde sie nicht.

Interessant ist, dass der Kampf gegen ein höheres Renten-Alter für Frauen zwar auch als eine zentrale Forderung definiert wurde, aber nicht oberste Priorität geniesst. Dieser Entscheid könnte innerhalb der SGB wieder für Unmut sorgen – hatte das höhere Rentenalter für das Frauen-Rentenalter doch eine entscheidende Rolle beim Nein vom September gespielt.