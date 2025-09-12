Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen beim Spielen an einem Asthaufen, teilte der Zoo Zürich mit. Das Elefantenkalb verletzte dabei sein linkes Vorderbein und humpelte daraufhin stark. Die Schwere der Verletzung war äusserlich nicht eindeutig diagnostizierbar. Es wurde entschieden, das Elefanten-Jungtier am Mittwochmorgen für eine genauere Abklärung in Narkose zu legen, heisst es weiter. Dabei seien verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden.

Die Narkose und das anschliessende Aufwachen seien gut verlaufen. «Schon bald stand Zali wieder und machte soweit einen stabilen Eindruck», wird die leitende Tiermedizinerin Maya Kummrow zitiert. Trotzdem starb das Elefantenkalb einige Stunden später, nachdem es sich hingelegt hatte, um sich auszuruhen. Zali stand nicht mehr auf. Seine Mutter Farha war die ganze Zeit bei ihm. Im Anschluss wurde Zali für weitere Untersuchungen in die Pathologie des Tierspitals überführt.

Dort wurde festgestellt, dass er an einer Verdrehung des Dünndarms verstarb. «So traurig es auch ist, eine solche Komplikation kann immer entstehen, wenn ein Tier Stress und Schmerzen erfährt», wird Zoodirektor Severin Dressen zitiert.