- Das Elefanten-Jungtier Zali ist in der Nacht auf Donnerstag im Zoo Zürich verstorben.
- Das Elefantenkalb verunfallte zwei Tage zuvor beim Spielen und zog sich dabei eine schwerwiegende Beinverletzung zu.
Zali konnte trotz intensiver tiermedizinischer Betreuung nicht mehr aufstehen, wie der Zoo Zürich mitteilte. Er verstarb daraufhin an Herz-Kreislauf-Versagen.
Bild 1 von 3. Am Karsamstag 2025 ist das Elefantenkalb Zali im Zoo Zürich zur Welt gekommen. Nach knapp fünf Monaten ist es verstorben. (23.04.2025). Bildquelle: Keystone/ Michael Buholzer.
Bild 2 von 3. Beim Spielen zog sich Zali schwere Beinverletzungen zu. Nach Untersuchungen sei das Elefantenkalb gestorben, so der Zoo Zürich. (23.04.2025). Bildquelle: KEYSTONE/Michael Buholzer.
Bild 3 von 3. Elefantenmutter Farha sei die ganze Zeit bei ihrem Jungen gewesen, teilte der Zoo Zürich mit. (23.04.2025). Bildquelle: KEYSTONE/Michael Buholzer.
Zali ist am Karsamstag 2025 im Zoo Zürich geborgen. Es wurde knapp fünf Monate alt. Zuletzt gab es vor fünf Jahren Nachwuchs bei den Elefanten.
Unfall an einem Asthaufen
Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen beim Spielen an einem Asthaufen, teilte der Zoo Zürich mit. Das Elefantenkalb verletzte dabei sein linkes Vorderbein und humpelte daraufhin stark. Die Schwere der Verletzung war äusserlich nicht eindeutig diagnostizierbar. Es wurde entschieden, das Elefanten-Jungtier am Mittwochmorgen für eine genauere Abklärung in Narkose zu legen, heisst es weiter. Dabei seien verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden.
Die Narkose und das anschliessende Aufwachen seien gut verlaufen. «Schon bald stand Zali wieder und machte soweit einen stabilen Eindruck», wird die leitende Tiermedizinerin Maya Kummrow zitiert. Trotzdem starb das Elefantenkalb einige Stunden später, nachdem es sich hingelegt hatte, um sich auszuruhen. Zali stand nicht mehr auf. Seine Mutter Farha war die ganze Zeit bei ihm. Im Anschluss wurde Zali für weitere Untersuchungen in die Pathologie des Tierspitals überführt.
Dort wurde festgestellt, dass er an einer Verdrehung des Dünndarms verstarb. «So traurig es auch ist, eine solche Komplikation kann immer entstehen, wenn ein Tier Stress und Schmerzen erfährt», wird Zoodirektor Severin Dressen zitiert.