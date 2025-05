Das amerikanisch-chinesische Pharmaunternehmen BeOne Medicines verlegt seinen Firmensitz nach Basel.

Neben Novartis und Roche ist BeOne Medicines das drittgrösste börsenkotierte Forschungsunternehmen der Schweiz.

Entsprechend gross ist die Freude bei der Basler Regierung, die mit weiteren Steuereinnahmen und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen rechnen kann.

Der Basler Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) kann seine Freude kaum verbergen: «Eine weitere innovative Firma kommt nach Basel. Das ist ein gutes Zeichen für unseren Life-Science-Standort», verkündet der Wirtschaftsdirektor mit Stolz.

Legende: Hier im sogenannten «Baloise-Park» beim Bahnhof in Basel ist BeOne Medicines domiziliert. Keystone/Georgios Kefalas

Aktuell arbeiten rund 270 Mitarbeitende bei BeOne Medicines in Basel, das bis jetzt unter dem Namen BeiGene bekannt war und in der Krebsforschung tätig ist.

Weltweit sind es jedoch rund 11'000 Mitarbeitende, verteilt auf sechs Kontinente. Seinen juristischen Firmensitz hatte BeOne Medicines bis anhin auf den Cayman-Inseln. Sutter hofft, dass mit der Verlegung des Hauptsitzes noch weitere Arbeitsplätze in Basel entstehen, vor allem auch in der Forschung und Entwicklung.

BeOne Medicines: Medikamente gegen Krebs Box aufklappen Box zuklappen BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen und betreibt eine eigene Forschungsabteilung. Es entwickelt und produziert die Wirkstoffe auch gleich selbst. Die Firma hat nach eigenen Angaben eine starke Pipeline im Bereich Hämatologie aufgebaut. Erklärtes Ziel der Firma ist es, bezahlbare Krebsmedikamente zu entwickeln und den Zugang zu den Medikamenten für Patientinnen und Patienten weltweit zu verbessern. 40 Studien mit über 3000 Patientinnen und Patienten Im Jahr 2024 hat BeOne Medicines 13 neue Wirkstoffkandidaten in klinische Studien gebracht. Die klinischen Aktivitäten erstrecken sich über 45 Länder. In Europa laufen derzeit über 40 Studien mit mehr als 3000 Patientinnen und Patienten.

Klar ist schon jetzt: BeOne Medicines gehört zu den drei grössten, börsenkotierten und forschenden Pharmaunternehmen der Schweiz. Neben Roche und Novartis wird nun also schon bald auch BeOne Medicines Steuern in Basel abliefern. Wie hoch diese sein werden, ist nicht bekannt. Aber: Im Jahr 2024 machte das chinesisch-amerikanische Unternehmen einen Umsatz von 3.8 Milliarden Dollar.

Legende: Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den letzten Jahren kräftig in den Standort Basel investiert. Neben Roche und Novartis gehört BeOne Medicines neu zum drittgrössten, börsenkotierten Pharma-Forschungsunternehmen der Schweiz. Keystone/Georgios Kefalas

Basel sei sehr attraktiv für eine Forschungsfirma, begründet Reto Kessler die Sitzverlegung in die Nordwestschweiz. Kessler ist Country Manager von BeOne Medicines in der Schweiz: «Wir haben hier Zugang zu 400 verschiedenen Biotechfirmen und über 30'000 Talente in der Life-Science-Branche.» Das Unternehmen wolle weiter wachsen, betont Kessler. Wie gross der Ausbau am neuen Hauptsitz in Basel sein wird, sei derzeit aber noch offen.

Wir haben hier die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

BeOne Medicines, das bisher unter dem Namen BeiGene auftrat, ist seit 2015 in Basel domiziliert und hat 2022 bereits den Europa-Hauptsitz nach Basel verlegt. Dies gelang auch dank kräftiger Mithilfe der regionalen Standortförderung, Basel Area. Den Entscheid, auch den Hauptsitz nach Basel zu verlegen, habe BeOne Medicines sei schon vor längerer Zeit gefällt, sagt Kessler.

Auch in der aktuellen Zeit, in der US-Präsident Donald Trump der Pharmaindustrie den Kampf gegen hohe Medikamentenpreise angesagt hat, hält man am Entscheid fest: «Wir sind der Überzeugung, dass wir einen guten Entscheid getroffen haben und hier die besten Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum haben.»

Wir bieten Forschungssicherheit und Rechtssicherheit.

Regierungsrat Kaspar Sutter ergänzt: «Gerade auch in den aktuellen Zeiten mit diesen globalen Spannungen zeigt dieser Entscheid: Wir bieten Forschungssicherheit und Rechtssicherheit.»