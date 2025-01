Die Schuld für die Verzögerungen bei den Bauarbeiten am Bahnhof Lausanne trägt nicht eine einzelne Person. Die Probleme liegen in der Zusammenarbeit zwischen der SBB, der Bauherrin und dem Bundesamt für Verkehr (BAV), der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde. Gemäss GPK-Bericht haben die Verantwortlichen ziemlich aneinander vorbeigeredet. Es gab Missverständnisse und offene Fragen. Am Ende hat das Bundesamt für Verkehr die Reissleine gezogen. Dabei ging es um die Berechnung des Passagieraufkommens und die notwendige Breite der Perrons. Es ging aber auch um den Ausbau des Untergeschosses und um Fragen zur Gebäudestatik.

Die GPK betont in ihrem Bericht aber auch, dass das Ausbauprojekt enorm komplex ist. Der Bahnhof liegt mitten in der Stadt. Er ist von Gebäuden umgeben und kann darum nicht einfach beliebig verbreitert werden. Zudem befindet er sich an einem Hang und steht unter Denkmalschutz. Das sind Faktoren, die ein solches Projekt zusätzlich erschweren.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Lausanne kosten mit der Verzögerung von 12 Jahren nun 500 Millionen Franken mehr. Laut der Waadtländer Verkehrsdirektorin Nuria Gorrite, müsse das nun der Bund übernehmen. Auch Nationalrat Thomas de Courten, Mitglied der GPK, bestätigte, dass das Parlament einen Nachtragskredit sprechen müsse. Doch der Topf für die Finanzierung von Bahninfrastrukturprojekten wird dadurch nicht grösser. Um für den Ausbau des Bahnhofs in Lausanne genügend Geld zu haben, müssen wohl andere Projekte aufgeschoben werden. Welche das genau sind, darüber muss sich das Parlament nun einig werden.



Philippe Reichen