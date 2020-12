COVID-19 Impfstoff Quelle: BAG, sda, Biontech/Pfizer, Stand: 23.12.2020 Der Covid-19- Impfstoff* – vom Labor zum Impfstart Anwendung Beschleunigtes Zulassungsverfahren: Swissmedic lässt Impfstoff ab dem 19. Dezember 2020 in der Schweiz zu. Entwicklung Virusanalyse von Biontech (D) und Pfizer (USA) Drei Testphasen inkl. Tests an Tieren und später an ca. 30‘000 Personen Produktion Produktion des Impfstoffs schon während des Zulassungsverfahrens mit Risiko auf Nichtzulassung Lagerung Behörden machen aus Sicherheitsgründen keine Angaben zum Lieferweg. Erste Lieferung von 107'000 Impfdosen am 22. Dezember 2020 Bestellt sind 3 Mio. Impfdosen (Biontech/Pfizer) Armeeapotheke liefert Impfstoff an die Kantone. Anzahl der Impfdosen prozentual zur kantonalen Bevölkerungszahl Impfstoff wird bei -70 bis -80 Grad gelagert. Bis zu 5 Tagen Lagerung im Kühlschrank möglich Zulassung Lieferung in die Schweiz Lieferung an die Kantone *von Biontech/Pfizer Impfstart in der Schweiz Impfungen erfolgen in Impfzentren (später auch in Spitälern und Apotheken) Impfstoff muss aufgewärmt sein, um ihn zu spritzen Pro Person sind zwei Impfdosen notwendig Mindestens 21 Tage Differenz zwischen 1. und 2. Dosis Schutz tritt ca. 7-14 Tage nach 2. Impfung ein Woche ab 21. Dezember Woche ab 28. Dezember Woche ab 4. Januar Woche ab 11. Januar Zeitpunkt noch unbekannt GE VD NE FR VS BE JU SO BL BS AG ZH SH TG SG AI AR GR TI GL UR NW OW LU SZ ZG