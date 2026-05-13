Im Alter kann Autofahren gefährlich werden. Was das im Verkehr bedeutet und wie Angehörige das ansprechen können.

Darum geht’s: Sind über 75-Jährige noch tauglich fürs Autofahren? Diese Frage wird in der Schweiz je nach Kanton unterschiedlich abgeklärt. Eine neue Studie im Auftrag des Bundes kritisiert den Flickenteppich bei der Fahreignungsprüfung von Seniorinnen und Senioren. Sie fordert klare, landesweite Regeln:

Passend zum Thema Kantonaler Flickenteppich Studie fordert einheitliche Regeln für Fahreignungstests

Risikofaktor Alter: Auf die gefahrenen Strassenkilometer gerechnet verursachen Menschen über 80 Jahre die meisten Unfälle, bei denen sie selbst oder andere zu Schaden kommen. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Pro Kilometer nimmt also das Unfallrisiko im Alter deutlich zu. Über 75-Jährige verursachen auch immer mehr Unfälle, wie ein Blick über die letzten zehn Jahre zeigt. Derweil hat die Unfallzahl über alle Altersgruppen gesehen abgenommen.

Häufigste Hauptunfallursachen der über 75-Jährigen waren 2025 «momentane Unaufmerksamkeit», «unvorsichtiges Rückwärtsfahren» oder «Missachten von Vortritt». Die Zahl der über 75-Jährigen, denen der Führerschein entzogen wurde, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 7659.

Legende: Für viele ältere Menschen ist Autofahren wichtig, um den Alltag zu meistern. Umso schmerzhafter, wenn sie die Fahrerlaubnis verlieren. KEYSTONE/DPA/Felix Kästle

Heikles Thema: Der Verlust des Führerscheins ist schmerzhaft – egal in welchem Alter. Darum ist die Frage nach der Fahrtüchtigkeit von Seniorinnen und Senioren ein emotionales Thema. Autofahren bedeute Selbstbestimmung und Freiheit, sagt Peter Burri Follath, Mediensprecher von Pro Senectute, der Fachstelle für Fragen rund ums Alter. «Die Generation 80+ ist mit dem Freiheitsversprechen des Autos gross geworden. Und es war die erste Generation, die das voll ausleben konnte.» Wenn Seniorinnen oder Senioren vorgeschrieben bekommen, dass sie nicht mehr Autofahren können, sei das besonders hart.

Dieses Thema lässt sich nicht an einem Tag behandeln. Das ist ein Prozess.

Die Auswirkungen: Wenn Seniorinnen und Senioren nicht mehr Auto fahren dürfen, bedeute das deutliche Einschränkungen, wie Burri Follath sagt. «Ich kann vielleicht meine Einkäufe nicht mehr selbst erledigen. Plötzlich bin ich auf fremde Hilfe oder den öffentlichen Verkehr angewiesen», beschreibt er die Situation. Für Betroffene bedeute das, dass sie plötzlich Flexibilität verlören und ihren Alltag umorganisieren müssten.

Das Thema ansprechen: Was können Angehörige tun, wenn etwa die Mutter im Strassenverkehr zunehmend überfordert wirkt oder wenn der Vater beginnt, Fehler zu machen? Burri Follath rät dazu, das Thema anzusprechen: «Ganz klar fragend und ja nicht bevormundend. Dieses Thema lässt sich nicht an einem Tag behandeln. Das ist ein Prozess.» Es gehe darum, Ängste aufzunehmen und bereits Lösungen für ein Leben ohne Auto zu suchen. So könnten betroffene Seniorinnen und Senioren auch eine Vorstellung für einen Alltag ohne Auto entwickeln.

Mögliche Alternativen zum eigenen Auto: Box aufklappen Box zuklappen Reisen mit dem öffentlichen Verkehr

Fahrdienste von Freiwilligen, Gemeinden oder dem Schweizerischen Roten Kreuz

Fahrt mit dem Taxi

Hilfe von Angehörigen oder Nachbarn

Angebote von der Gemeinde

Das können ältere Menschen tun: Wer auch im hohen Alter noch fahrtüchtig ist, sollte sich aktiv mit dem möglichen Wegfall der Fahrerlaubnis auseinandersetzen, empfiehlt Burri Follath. Er rät etwa dazu, wieder einmal eine Fahrstunde zu besuchen, in der ein Fahrlehrer oder eine Fahrlehrerin Tipps geben kann. Wichtig sei es auch, sich zu überlegen, welche Alternativen es zum eigenen Auto gibt. Die ärztlichen Untersuchungen zur Fahrtüchtigkeit sollten unbedingt ernst genommen werden, sagt Burri Follath.