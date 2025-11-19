Heute haben sich oberhalb des Bündner Bergdorfs Brienz GR mehrere kleine Felsstürze ereignet.

Geologen erwarten den Abbruch des darüber liegenden Plateaus in den nächsten Stunden bis Tagen.

Ein solcher Felsabbruch könnte sich mit einem Volumen von bis zu 300'000 Kubikmetern ereignen.

Christian Gartmann, Brienzer Medienverantworlicher und Mitglied des Gemeindeführungsstabs sagt im SRF-Interview, der grosse Felssturz stehe noch bevor. «Ob das in der kommenden Nacht, morgen oder übermorgen passiert, wissen wir nicht. Aber es sind nun eher Stunden oder Tage als Tage oder Wochen.»

Die Geologen würden davon ausgehen, dass das gesamte Plateau Ost, der gesamte rechte Teil und das Geröll, das dahinter liegt, abstürzen könnte. Das würde ungefähr 300'000 Kubikmetern entsprechen, so Gartmann. Falls auch Material von der Schutthalde darunter mitgerissen würde, könnte es auch eine Million Kubikmeter werden. Das würde rund 1000 Einfamilienhäusern entsprechen und voraussichtlich im Dorf Schäden anrichten.

Legende: Christian Gartmann im SRF-Interview vor dem Berg. SRF

«Unsere Kameras haben in der Nacht mehrere Abbrüche registriert», berichtete am Morgen SRF-Reporter Beat Kälin vor Ort. «In den frühen Morgenstunden haben sich zudem die Geräusche von herabfallenden Gesteinsbrocken merklich intensiviert.»

Erstmals warnten Geologen vergangenen Dienstag vor einem unmittelbar bevorstehenden Ereignis.

Legende: Ein Screenshot zeigt den neusten Felsabsturz vom Sonntag. SRF

