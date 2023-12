Ab Neujahr fallen zwischen Brig VS und Domodossola (I) wöchentlich 38 von 316 Zugverbindungen aus.

Grund ist eine fehlende Bewilligung.

Laut der SBB ist eine neue Brandschutzbestimmung des italienischen Verkehrsministeriums für die Fahrt durch längere Tunnels der Auslöser.

Ab dem 1. Januar 2024 fallen die Intercity- und Interregio-Züge bis auf Weiteres in beide Richtungen aus, wie die SBB am Freitag mitteilte. Nicht betroffen sind die Eurocity-Verbindungen und die Regionalexpress-Züge der BLS. Diese verfügen in Italien über eine entsprechende Zulassung.

Legende: Vom Bahnhof in Brig aus fahren ab dem neuen Jahr weniger Züge in Richtung Domodossola. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Aufgrund von Grenzverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und Italien waren die auf der Simplonstrecke eingesetzten SBB-Züge Domino und EW IV bisher von dieser Weisung ausgenommen.

Wegen der ausstehenden Anpassung des Grenzverkehrsabkommens an das vierte Eisenbahnpaket wird für die Zulassung dieser beiden Fahrzeugtypen für die Fahrt zwischen Brig und Domodossola aber eine schriftliche Bestätigung der italienischen Behörden benötigt. Dies liegt bisher nicht vor.

Reisende sollen auf andere Züge ausweichen

Man habe bis zuletzt gehofft, dass die Bestätigung noch rechtzeitig eintreffe, sagt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg. «Es tut uns für unsere Kundinnen und Kunden leid, dass diese Züge nun ausfallen.»

Den Reisenden wird empfohlen, auf die weiterhin verkehrenden BLS- und Eurocity-Züge auszuweichen.