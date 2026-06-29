Fahnenschwingen, Alphornklänge, farbenfrohe Trachten und Jodelchöre an jeder Strassenecke. Das 32. Eidgenössische Jodlerfest füllt die Basler Innenstadt mit Menschen – trotz den höchsten Temperaturen seit Messbeginn.

Legende: Junge Jodlerinnen und Jodler präsentieren sich am Festakt vor dem Basler Rathaus. Keystone / Urs Flüeler

Das Jodlerfest brachte einen Teil Schweizer Tradition nach Basel, der den Baslerinnen und Baslern nicht (mehr) geläufig sein dürfte. Heute gibt es nur noch zwei Jodelclubs in der Stadt, zu Spitzenzeiten waren es etwa 20. Feiert Jodeln in Basel nun ein Comeback? Und was bleibt von diesem Grossanlass in Erinnerung?

1. Die Rekordhitze

Bereits kurz nach der Eröffnungsfeier am Freitagnachmittag misst das Thermometer Rekordtemperaturen von über 38 Grad. Am Samstag sind es sogar 39 Grad. Die Alphornbläser und Jodlerinnen haben Respekt vor der Hitze, wissen sich aber zu helfen.

Legende: Not macht erfinderisch. Jodler suchten Abkühlung in den Basler Brunnen. Keystone / Urs Flüeler

«Wir trinken einfach Panaché statt Bier», sagt eine Jodlerin gegenüber SRF. «Wir schauen gut zueinander», sagt jemand anderes. Sobald der bewertete Wettvortrag vorbei ist, werden die schwarzen Trachtenschuhe gegen Sandalen ausgetauscht.

Gerade ältere Leute haben sich wegen der Hitze entschuldigt.

Trotzdem hat die Sanität deutlich mehr zu tun als sonst. Zwischen Freitag und Sonntag fährt sie rund 300 Einsätze, das sind 50 Prozent mehr als gewöhnlich. Um die vielen Notfälle behandeln zu können, steht auch Personal im Einsatz, das eigentlich frei hätte.

Legende: Am Sonntagnachmittag zieht der traditionelle Festumzug durch Basel. 2500 Menschen laufen mit, Zuschauende hat es weniger als erwartet. Keystone / Urs Flüeler

Gemessen an den hohen Temperaturen sei das Fest aber reibungslos über die Bühne gegangen, sagt der Vizepräsident des Organisationskomitees, Thomas von Arx. Ein paar Kühlschränke seien wegen der Hitze ausgefallen, ansonsten gäbe es keine grösseren Pannen zu vermelden.

2. Weniger Gäste

Die Hitze hat Auswirkungen auf die Besucherzahlen. Besonders während des Festumzugs durch die Innenstadt bleiben die sonnigen Abschnitte der Route eher dünn besetzt, unter anderem die Mittlere Brücke. «Gerade ältere Leute, auch in meinem Umfeld, haben sich entschuldigt, weil sie bei dieser Hitze nicht nach Basel kommen mögen», sagt von Arx.

Ich glaube schon, dass den Basel-Städtern unser Brauchtum gut tut.

Die erhofften Besucherinnenzahlen hätten sie trotz der hohen Temperaturen erreicht, sagt Thomas von Arx gegenüber SRF. Besonders am Abend sei das Jodlerdorf auf dem Petersplatz jeweils sehr gut besucht gewesen. Das OK sei zufrieden und erleichtert: «Es war eine so tolle Stimmung und wir haben gestern am Umzug viel Dankbarkeit gespürt.»

Aller guten Dinge sind drei … Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das Jodlerfest 2026 in Basel Beim dritten Anlauf klappt es: OK-Präsident Carlo Conti erklärt das Fest für eröffnet. Keystone Das eidgenössische Jodlerfest findet alle drei Jahre statt. In den zwei Jahren zwischen dem schweizweiten Fest bestreiten die Regionalverbände jeweils ein eigenes Fest. Will eine Formation am Eidgenössischen Jodlerfest teilnehmen, so hat sie jeweils zwei Chancen, sich dafür an einem der regionalen Feste zu qualifizieren. Bereits 2020 wäre Basel-Stadt als Gastgeberin für das Eidgenössische Jodlerfest vorgesehen gewesen. Die Corona-Pandemie machte dem einen Strich durch Rechnung – und 2021 gleich noch einmal. Gefuchst habe sie das, erzählt der Präsident des Organisationskomitees, Carlo Conti. Umso schöner sei es, dass das Fest jetzt stattfinden konnte.

3. Der Stadt-Land-Graben

Bereits im Vorfeld wurden die kulturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land thematisiert – und die Frage, ob die Alpen-Folklore überhaupt zu Basel passt. Diesen Gegensatz nimmt auch das Motto des Jodlerfests auf, es lautet: «Stadt und Land mitenand».

«Das ist ein unglaublich passendes Motto, vor allem in Zeiten, in denen man häufig von diesem Stadt-Land-Graben redet», findet Conradin Cramer, der Regierungspräsident von Basel-Stadt.

Legende: Jodlerverband-Präsidentin Karin Niederberger zieht ein positives Fazit. Keystone / Urs Flüeler

Auch die oberste Jodlerin zieht nach drei Tagen in Basel ein positives Fazit: «Den Stadt-Land-Graben hat man an diesem Fest ganz sicher nicht gemerkt. Und das ist auch richtig so! Wir können dann nachher wieder andere Meinungen haben», sagt die Präsidentin des eidgenössischen Jodlerverbands, Karin Niederberger.

Legende: Warten auf den Wettvortrag: Alphornbläser warten im Schatten auf ihren Auftritt. Keystone / Urs Flüeler

Die «Ländlerin» Karin Niederberger aus Malix GR dürfte erfüllt nach Hause fahren: «Ich glaube schon, dass den Basel-Städtern unser Brauchtum gut tut», sagt sie zu SRF. Und auch der «Städter» Conradin Cramer gibt sich zufrieden: «Es ist berührend, was uns hier geschenkt worden ist. Und wir haben der Schweiz gezeigt, was unsere Basler Gastfreundschaft bedeutet.»

Wer weiss, vielleicht kann der heiss debattierte Stadt-Land-Graben durch gemeinsames Schwitzen überwunden – oder zumindest überbrückt werden.