Im Vorfeld des Eidgenössischen Jodlerfestes 2026 will Basel-Stadt an eine alte Tradition anknüpfen und Kinder fürs Jodeln begeistern.

«Ich habe bis jetzt noch nie gejodelt», sagt die 10-jährige Alena aus Basel. Jodeln sei neu für sie. Valeria (9) hingegen hat einen Bezug zu dieser traditionellen Art zu singen. «Meine Oma jodelt», sagt sie. «Und ich will es jetzt auch lernen.»

Legende: Jodlerin Anna Eisenhut will Stadtkinder fürs Jodeln begeistern. In ihrem neuen Chor singen 15 Basler Schulkinder. SRF

Die beiden Mädchen gehören zum neuen Kinder-Jodel-Chor. Diesen gründete die Basler Jodlerin Marianne Smug im Vorfeld des Eidgenössischen Jodlerfestes. Dieses findet Ende Juni an einem Ort statt, wo nur wenige Menschen jodeln: in der Stadt Basel. Mit dem Kinder-Chor wollen Smug und Chorleiterin Anna Eisenhut die Jodel-Tradition in der Stadt wieder aufleben lassen.

Legende: Kopf- und Bruststimme, die man fürs Jodeln braucht, lernen die Kinder spielerisch. Bei der Kopfstimme stellen sie sich einen Kuckuck vor, der hoch oben auf einem Ast sitzt. SRF

Dass Stadtkinder wenig Bezug zum Jodeln haben, wurde den beiden Jodlerinnen schnell klar. Es war nämlich schwierig, genügend Kinder für den Chor zu begeistern. Anstatt der erwarteten 40 Kinder, jodeln jetzt nur 15 Stadtkinder im Chor. Die, die mitmachen, sind aber voll dabei. «Ich finde es toll, mit anderen Kindern zusammen zu jodeln», sagt Remo (11) begeistert. «Es macht mir grossen Spass.»

Es war schwierig, die Eltern davon zu überzeugen, dass Jodeln etwas Gutes ist für ihre Kinder.

Das überrascht Chorleiterin Anna Eisenhut nicht. Kinder würden das Jodeln meist mögen, wenn man es ihnen zeige. Das Problem seien eher die Eltern: «Es war schwierig, die Eltern davon zu überzeugen, dass Jodeln etwas Gutes ist für ihre Kinder.»

Dann begrüsst sie die Kinder, die zur Jodelprobe gekommen sind. Bereits die Anwesenheitskontrolle macht sie musikalisch: Eisenhut singt, respektive jodelt: «D Aurelia isch do, dr Jan isch do» – und das betreffende Kind antwortet jeweils mit «Ja!».

Landbevölkerung in der Stadt

Eisenhut und Smug versuchen mit dem neuen Chor an eine alte Tradition anzuknüpfen. In Basel-Stadt gab es Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich viele Jodlergruppen. Zeitweise waren es um die 20 Chöre.

Meist seien die Jodlergruppen von Leuten gegründet worden, die vom Land in die Stadt kamen, um Arbeit zu suchen, sagt Smug. Aus Heimweh hätten sie sich zusammengefunden – und gejodelt. «Zu den ersten zählen das Jodler-Doppelquartett des Bürger-Turn-Vereins Basel und das Jodler-Doppelquartett Klein-Basel», so das Organisationskomitee des Jodlerfestes 2026. Diese hätten 1924 dann auch das erste Eidgenössische in Basel durchgeführt.

Eindrücke vom 1. Jodlerfest in Basel-Stadt

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Das erste Jodlerfest in Basel fand 1924 statt. Es gab unter anderem einen Festumzug durch die Stadt... Bildquelle: zVg Jodlerfest. 1 / 3 Legende: Das erste Jodlerfest in Basel fand 1924 statt. Es gab unter anderem einen Festumzug durch die Stadt... zVg Jodlerfest

Bild 2 von 3. ....an welchem auch Tiere teilnahmen. Bildquelle: zVg Jodlerfest. 2 / 3 Legende: ....an welchem auch Tiere teilnahmen. zVg Jodlerfest

Bild 3 von 3. Wichtig waren natürlich Jodelkonzerte. Diese fanden auch drinnen statt, wie hier in der Mustermesse. Bildquelle: zVg Jodlerfest. 3 / 3 Legende: Wichtig waren natürlich Jodelkonzerte. Diese fanden auch drinnen statt, wie hier in der Mustermesse. zVg Jodlerfest Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zudem gab es vor mehr als 100 Jahren Firmenclubs. Sowohl Angestellte der Basler Verkehrsbetriebe als auch des Senfherstellers Thomi und Franck haben in ihrer Freizeit zusammen gejodelt. Diese Clubs sind mit der Zeit aber wieder verschwunden. Anna Eisenhut und Marianne Smug versuchen nun das Jodelfieber zumindest bei den Kindern wieder zu entfachen.

«Kleider fürs Jodeln»

Doch nur beim Singen bleibt es nicht. «Wir bekommen Kleider, die fürs Jodeln gemacht sind», erzählt Valeria. Damit meint sie Trachten. Die Mädchen bekommen eine braune Basler Werktagstracht, die Buben Burgunderblusen.

Die Stadtkinder sind also bestens ausgerüstet, für ihren traditionellen Auftritt am Eidgenössischen Jodlerfest. Marianne Smug hofft derweil, dass die Kinder ihre Begeisterung fürs Jodeln behalten: «Vielleicht führen wir den Kinder-Jodel-Chor nach dem Jodlerfest weiter.»