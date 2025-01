Die Bilder von den Bränden in Kalifornien wirken wie aus einem Katastrophenfilm. Sie faszinieren einerseits, sind aber auch oftmals erschreckend. Die Medien präsentieren die interessantesten Bilder – doch welche sind das? Gilles Steinmann ist Leiter der Bild-Redaktion der NZZ und der «NZZ am Sonntag». Er sagt, welche Kriterien ihm für die Bildauswahl wichtig erscheinen.

Gilles Steinmann Leiter Bildredaktion NZZ und «NZZ am Sonntag» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gilles Steinmann ist seit 2011 Mitglied der Bildredaktion der NZZ, seit 2017 in leitender Funktion. Seit Mai 2024 arbeitet Steinmann als Leiter der Bildredaktion für die NZZ und «NZZ am Sonntag».

SRF News: Herr Steinmann, wie wägen Sie ab, welche Bilder Sie effektiv zeigen und welche zu voyeuristisch sind?

Gilles Steinmann: Im Normalfall ist es so, dass die Bildredaktorin oder der Bildredaktor die Bilder alleine anschaut. Es kommt aber immer mal wieder der Moment, wo man eine zweite Person hinzuzieht und über die Auswahl diskutiert. Es ist sehr wichtig, dass man diese Diskussion führt. Es geht um Menschen. Und es geht um die Repräsentation, um ein Bild, welches man nach aussen vermittelt. Ein konkretes Beispiel aus Los Angeles: Wir hatten die Diskussion über eine Frau, die aus einem Altersheim evakuiert wurde. Es gab zwei Aufnahmen. Das eine Bild war eine Nahaufnahme, mit dem erschreckten Gesicht der Person und wenig Umgebung. Und ein zweites Bild, auf dem die gleiche Person auf dem Rollstuhl weggeschoben wurde. Da hier der Kontext eher klar wurde, haben wir uns dann für letzteres Bild entschieden.

Man muss versuchen, immer kritisch zu sein und immer am Bild zu entscheiden: Was hilft das jetzt der Berichterstattung und was nicht? Am Schluss ist das eigentlich die entscheidende Frage.

Wie unterscheiden sich diese Feuerbilder von Bildern aus Konfliktgebieten?

Feuer hat per se etwas Faszinierendes und ich glaube, hier ist es sehr wichtig, dass man sich nicht davon leiten lässt. Man muss auch hier versuchen, immer kritisch zu sein und immer am Bild zu entscheiden: Was hilft das jetzt der Berichterstattung und was nicht? Am Schluss ist das eigentlich die entscheidende Frage. In welchem Gebiet man auch ist und wie gerade die Situation ist – sei es bei einem Waldbrand oder dann bei der Berichterstattung über einen Krieg.

1 / 26 Bild 1 von 26 Legende: Die Feuer in und um Los Angeles sind nach wie vor nicht gelöscht. (11.01.2025) AP Photo/Jae C. Hong

2 / 26 Bild 2 von 26 Legende: Die Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz. (11.01.2025) RTR/Daniel Dreifuss

3 / 26 Bild 3 von 26 Legende: Hier versuchen sie, eine Brandschneise zu machen, in dem sie einen Hang mit Löschmittel bedecken. REUTERS/Ringo Chiu

4 / 26 Bild 4 von 26 Legende: Auch aus der Luft wird Löschmittel abgelassen. (11.11.2025) IMAGO/Mark Edward Harris

5 / 26 Bild 5 von 26 Legende: Auch in der Stadt Altadena, die im Los Angeles County liegt, dauern die Löscharbeiten an. (13.01.2025) SRF/Andrea Christen

6 / 26 Bild 6 von 26 Legende: SRF-Korrespondent Andrea Christen konnte die Stadt jüngst besuchen. (13.01.2025) SRF/Andrea Christen

7 / 26 Bild 7 von 26 Legende: Das Stadtbild von Altadena hat sich nach den verheerenden Waldbränden langfristig verändert. SRF/Andrea Christen

8 / 26 Bild 8 von 26 Legende: Bei diesem komplett verbrannten Auto waren die Temperaturen offenbar so hoch, dass sich das Metall der Felgen verflüssigte und später wieder erstarrte. SRF/Andrea Christen

9 / 26 Bild 9 von 26 Legende: Seit fast einer Woche kämpfen die Feuerwehren in Los Angeles gegen das Inferno. (11.1.2025) Keystone / EPA

10 / 26 Bild 10 von 26 Legende: Eine Frau steht mit einem Kind neben einem Berg Wasserflaschen. Es sind Spenden, die für die vom «Eaton Fire» betroffenen Menschen an der Annahmestelle bei der Santa-Anita-Pferderennbahn in Arcadia. (10.1.2025) REUTERS / Shannon Stapleton

11 / 26 Bild 11 von 26 Legende: Für jene, die Hab und Gut verloren haben, werden Kleider gespendet. (10.01.2025) REUTERS / Lisa Richwine

12 / 26 Bild 12 von 26 Legende: Vor dem Rose Bowl Stadium in Pasadena stehen Zelte für die Ersthelfer bereit. (11.01.2025) REUTERS / Mario Anzuoni

13 / 26 Bild 13 von 26 Legende: Die Menschen schützen sich mit Masken – die Behörden rufen den Gesundheitsnotstand aus. REUTERS / David Ryder

14 / 26 Bild 14 von 26 Legende: Ein Satellitenbild der Nasa zeigt die Rauchsäulen der Waldbrände über Los Angeles (9.1.2025). Keystone / NASA

15 / 26 Bild 15 von 26 Legende: Zerstörte Häuser nach der Feuersbrunst in Pacific Palisades in Los Angeles. (10.1.2025) REUTERS / David Ryder

16 / 26 Bild 16 von 26 Legende: Ein abgebranntes Grundstück im Stadtteil Pacific Palisades. (8.1.2025) IMAGO images / Jonathan Alcorn

17 / 26 Bild 17 von 26 Legende: «Wie Armageddon», sagt eine Bewohnerin von Los Angeles, als sich der Schaden allmählich lichtet. (Drohnenaufnahme aus Altadena, 8.1.2025) IMAGO images / Scott Mc Kiernan

18 / 26 Bild 18 von 26 Legende: Auf den berühmten Hollywood Hills war zwischenzeitlich ein weiterer Waldbrand entfacht. (8.1.2025) Keystone / AP Photo, Ethan Swope

19 / 26 Bild 19 von 26 Legende: In Altadena im Eaton Canyon bei Los Angeles sind ganze Strassenzüge verwüstet. (8.1.2025) IMAGO images / JIM RUYMEN

20 / 26 Bild 20 von 26 Legende: Viele Feuerwehrleute sind im Einsatz und versuchen die Flammen zu löschen. (7.1.2025) Reuters / EPA, CAROLINE BREHMAN

21 / 26 Bild 21 von 26 Legende: Laut Behörden waren zu Beginn der Brände in Kalifornien knapp 21'000 Gebäude von den Flammen bedroht. (7.1.2025) REUTERS / Ringo Chiu

22 / 26 Bild 22 von 26 Legende: Apokalyptische Szenen zeigen sich im Westen von Los Angeles. (7.1.2025) Keystone / AP Photo, Ethan Swope

23 / 26 Bild 23 von 26 Legende: Erneut toben in Kalifornien heftige Waldbrände. (7.1.2025) REUTERS/Daniel Cole TPX

24 / 26 Bild 24 von 26 Legende: Zehntausende Menschen sind vor den rasch um sich greifenden Flammen geflohen. (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Etienne Laurent

25 / 26 Bild 25 von 26 Legende: Knapp zwölf Quadratkilometer Land und zahlreiche Häuser wurden zerstört. (7.1.2025) Keystone / AP Photo, Ethan Swope

26 / 26 Bild 26 von 26 Legende: Besonders der wohlhabende Stadtteil Pacific Palisades im Westen von Los Angeles ist von den Bränden betroffen (7.1.2025) Keystone / AP Photo, Ethan Swope

Bei den Bildern aus Los Angeles dominieren oft die Farben Gelb, Orange und Schwarz. Welche Wirkung hat das in den Medien, zum Beispiel in Ihrer Zeitung?

Farbigkeit hat sicher eine extreme, attraktive Anziehung. Hier ist es wichtig, dass man sich nicht davon blenden lässt. Wenn es irgendwo auf der Welt eine Demonstration gibt und dann irgendwo ein Feuer entfacht, dann ist es wichtig, dass sich auch hier nicht davon leiten lässt, genau dieses Bild auszuwählen, sondern sich immer überlegt: In welchem Kontext steht das? Wie repräsentativ ist das? Will man dieses Bild in den Fokus setzen? Oder wählt man dann doch lieber ein anderes aus? Jetzt bei den Bränden ist es natürlich unumgänglich, dass man diese Bilder zeigt. Aber es ist immer wichtig, dass man verschiedene Blickwinkel zeigt. Es braucht Bilder, die das Feuer zeigen, an Gebäuden oder im Wald. Aber es ist wichtig, dass man danach auch neue Bilder heranzieht, die die Bekämpfung, die Schäden oder auch die Betroffenen zeigen.

Ich glaube, es ist nicht ratsam, einen Artikel über Effekte erzählen zu wollen. Es geht uns ja um Objektivität und um die verschiedenen Blickwinkel.

Überlegt man sich auch, welche Wirkung ein Bild beim Publikum hat? Ob wegen des Bildes vielleicht mehr Menschen den Artikel lesen, oder sich Menschen aufgrund eines Bildes schlechter fühlen, wenn sie das sehen?

Diese Überlegung machen wir uns immer und täglich. Aber eben, ich glaube, es ist nicht ratsam, einen Artikel über Effekte erzählen zu wollen. Es geht uns ja um Objektivität und um die verschiedenen Blickwinkel. Und um alle diese Fragen, die sich dann stellen, um die möglichst gut einzuordnen.

Das Gespräch führte Yves Kilchör.