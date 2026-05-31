Auf der Axenstrasse ist Gestein in ein Steinschlagnetz heruntergefallen.

Das automatische Alarmsystem löste in der Folge eine Sperrung der Strasse zwischen Flüelen und Sisikon aus, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte.

Der Kanton Uri hatte zuvor die Bevölkerung über die Warn-App Alertswiss darüber informiert, dass es im betroffenen Gebiet zu einem Felssturz oder Erdrutsch gekommen sei.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren und die offiziellen Verkehrsmeldungen zu beachten. Laut Angaben der Astra-Sprecherin ereignete sich der Vorfall ungefähr um 18:40 Uhr.

Aufgrund von Nebel sei kein Helikopterflug mehr möglich gewesen, um die Lage näher zu beurteilen. Unklar sei daher auch, ob weiteres lockeres Gesteinsmaterial abbrechen könnte. Daher bleibe die Strasse sicher bis Montagmorgen 8 Uhr gesperrt und dann werde die Lage neu beurteilt.

Legende: Die Axenstrasse verbindet Flüelen und Brunnen. KEYSTONE/Urs Flueeler

Weder an der Infrastruktur noch bei Verkehrsteilnehmenden sei ein Schaden entstanden. Die Gesteinsmassen seien nicht auf die Strasse gelangt. Nach der Beurteilung der Lage am Montag muss laut dem Astra aber das Steinschlagnetz wieder geleert und der Alarm neu aktiviert werden.

Die Bevölkerung werde aufgefordert, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren und die offiziellen Verkehrsmeldungen zu beachten. Montagvormittag erfolge eine Neubeurteilung der Lage durch das Bundesamt für Strassen Astra, so die Kantonspolizei Uri.