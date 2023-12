Die BKW gab heute verschiedene Standorte bekannt, an denen Solarkraftwerke entstehen sollen.

In den Alpen entstehen ein Kraftwerk in Adelboden, zwei rund um Meiringen und zwei um Grindelwald.

Auch im Jura soll mit MontSol rund um Saint-Imier ein Projekt realisiert werden.

Die Kraftwerke sollen dereinst rund 21'000 Vierpersonenhaushalte mit Strom versorgen.

21'000 Haushalte brauchen rund 100 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Rund die Hälfte davon, etwa 45 Gigawattstunden, entfällt auf das Winterhalbjahr.

Legende: Mit gelben und weissen Stecknadeln markiert sind die Standorte, an denen die BKW neue Solarparks bauen will. ZVG/BKW

Dass an allen vier Standorten einmal Strom produziert wird, ist noch nicht in Stein gemeisselt. BKW-Geschäftsführer Robert Itschner sagt dazu: «Es gibt externe Rahmenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können. Dazu gehören die Akzeptanz der Projekte in den Gemeinden sowie die Dauer der Bewilligungsverfahren für Netzverstärkungen.»

Legende: Bereits heute wird rund um Saint-Imier Solarstrom produziert – jedoch erst im kleinen Rahmen. Hier die Anlage auf dem Mont Soleil. Keystone/Gaetan Bally

Ein weiterer Erfolgsfaktor für alpine Solarprojekte sei, dass sie an das Verteilernetz angeschlossen werden können. Dieses müsse einer entsprechenden Belastung standhalten. Der Netzausbau sei daher ebenso wichtig wie das Realisieren von Photovoltaik-Projekten.

Update folgt...