Nicht nur in der Schweiz haben die Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Auch in mehreren Städten Frankreichs gingen erneut zahlreiche Menschen auf die Strasse. Sie versammelten sich am Samstag etwa in Paris, Lyon, Lille oder Rennes. Die Pariser Polizei hatte wegen der Covid-19-Pandemie etliche Proteste in der Stadt verboten.

In Deutschland versammelten sich allein am Berliner Alexanderplatz nach Polizeiangaben rund 15'000 Teilnehmer, die Veranstalter hatten mit 1500 Teilnehmern gerechnet. In München gingen etwa 20'000 Demonstranten auf die Strasse.

Weitere Demonstrationen gab es in London, Sydney, Tokio und Seoul. Mit der grössten Demonstration wird im Laufe des Samstags in Washington gerechnet.