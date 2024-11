Per E-Mail teilen

Das Papier hat ausgedient. Zumindest was den Führerausweis betrifft. Der blaue Ausweis aus Papier ist ab Freitag, 1. November, nicht mehr gültig. Wer noch keinen neuen Führerausweis im Kreditkartenformat hat, muss mit einer Busse rechnen. Was sind die Gründe für diese Umstellung? Und wie streng setzen die Polizeien diese neue Regelung um? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Weshalb verlieren die blauen Führerausweise ihre Gültigkeit?

Der blaue Papierausweis entspreche nicht mehr den internationalen und europäischen Sicherheitsstandards und werde deshalb aus dem Verkehr gezogen, heisst es von der Vereinigung der Strassenverkehrsämter in der Schweiz. Der Ausweis im Kreditkartenformat habe gegenüber dem Papiermodell verschiedene Vorteile. So muss der Ausweis bei einer Adressänderung nicht mehr angepasst werden. Eine Meldung ans Strassenverkehrsamt genügt.

Legende: Die neuste Version des Führerausweises ist seit Frühling 2023 verfügbar. Am 2. August 2024 wurde vom Strassenverkehrsamt Bern der millionste Ausweis bestellt. Keystone/Jean-Christophe Bott

Das neuste Modell des Führerausweises ist seit Frühling 2023 verfügbar. Aber auch die älteren Ausweise im Kreditkartenformat bleiben weiterhin gültig und müssen nicht umgetauscht werden.

Wie kann ich meinen alten Ausweis umtauschen?

Der Umtausch erfolgt direkt bei den kantonalen Strassenverkehrsämtern. In gewissen Kantonen ist der Umtausch auch auf digitalem Weg via Webseite möglich. Nach wenigen Tagen erhält man den neuen Führerausweis per Post. Die Kosten für den Umtausch sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich.

Kanton Preis Umtausch Basel-Stadt CHF 75.- Uri CHF 60.- Schaffhausen CHF 60.- Glarus CHF 55.- Nidwalden CHF 50.- Obwalden CHF 50.- Solothurn CHF 50.- Zug CHF 50.- Schwyz CHF 45.- Luzern CHF 45.- Bern CHF 45.- Appenzell Innerrhoden CHF 40.- Appenzell Ausserrhoden CHF 40.- Graubünden CHF 40.- Thurgau CHF 40.- Basel-Landschaft CHF 35.- Aargau CHF 35.- Zürich CHF 35.- St. Gallen CHF 30.-

Wie viele Führerausweise aus Papier sind noch im Umlauf?

Zwar werden die blauen Führerausweise aus Papier seit mehr als 20 Jahren nicht mehr ausgestellt. Dennoch sind schweizweit noch Zehntausende dieser Exemplare im Umlauf. Im Januar 2024 hatten noch knapp eine halbe Million der Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz einen Ausweis aus Papier. Im August 2024 waren es laut dem Bundesamt für Strassen immer noch rund 330'000, obwohl die Strassenverkehrsämter seit längerem darauf hinweisen, dass diese ihre Gültigkeit per Ende Oktober verlieren.

Es ist davon auszugehen, dass auch nach Ablauf der Gültigkeit noch Zehntausende Autofahrerinnen und Autofahrer mit einem blauen Papierausweis unterwegs sind. Im Kanton Zürich beispielsweise sind laut dem Strassenverkehrsamt noch immer rund 52'000 Exemplare im Umlauf.

Werde ich gebüsst, wenn ich mit einem alten Führerausweis unterwegs bin?

Wer heute noch mit einem blauen Ausweis unterwegs ist, dem droht eine Busse von 20 Franken. Einige Kantonspolizeien wollen jedoch Kulanz zeigen. «Wir werden hier mit Augenmass vorgehen, insbesondere weil es sich nicht um eine sicherheitsrelevante Massnahme handelt», schreibt etwa die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Ähnlich tönt es auch aus den Kantonen Zürich, St. Gallen und Schwyz.

Wir werden hier mit Augenmass vorgehen.

Strenger zeigen sich die Kantone Bern, Glarus, Thurgau, Solothurn und Luzern. In diesen Kantonen müssen Fahrzeuglenkerinnen und Lenker bereits heute eine Busse zahlen, sollten sie mit einem alten Ausweis kontrolliert werden. Auch im Kanton Schaffhausen gibt es keine Schonfrist. Die Umstellung sei vor mehr als einem Jahr bereits kommuniziert worden, so Bianca Gähweiler von der Schaffhauser Polizei: «Da können wir nicht mehr kulant sein.»