In 14 Kantonen entscheidet das Stimmvolk über kantonale Vorlagen. Auf eidgenössischer Ebene sind keine Abstimmungen anberaumt.

An diesem Abstimmungssonntag stehen in fünf Kantonen Steuerfragen auf dem Stimmzettel. So entscheidet zum Beispiel das Basler Stimmvolk über ein Standortförderpaket zur Abfederung der OECD-Mindestbesteuerung. Im Kanton Genf kommt eine Initiative zur Abstimmung, die das kantonale Steuersystem umkrempeln will.

Im Solothurnischen entscheiden die Stimmenden über eine neue Hundesteuer, die der Kanton errichten will. Im Kanton Jura möchte die Kantonsregierung die Schuldenbremse lockern, um die Kosten für den Kantonswechsel der ehemaligen Berner Gemeinde Moutier abzufedern. Erneuerbare Energien sind im Kanton Schaffhausen ein Thema. Das Luzerner Stimmvolk muss über neue Leitplanken für das Kantonsspital entscheiden.

Bereits entschiedene Ersatzwahl im Thurgau

SRF bietet ferner eine Auswahl von kommunalen Entscheiden aus verschiedenen Kantonen in einer Kurzform. So entscheiden zum Beispiel die Stadtbernerinnen und Stadtberner über die Sanierung des altehrwürdigen und bei der Bevölkerung sehr beliebten Marzilibads. In Weinfelden wollen Muslime ein eigenes Grabfeld, das nach Mekka ausgerichtet ist. Nun entscheidet der Souverän der Thurgauer Gemeinde darüber.

Kantonale Vorlagen und Wahlen

Das Thurgauer Stimmvolk wählt zudem eine Nachfolgerin der verstorbenen SP-Regierungsrätin Sonja Wiesmann. Dabei dürfte Ruth Faller Graf die neue Thurgauer Regierungsrätin werden. Die 55-jährige SP-Politikerin ist die einzige Kandidatin für die Nachfolge. Die Wahl ist reine Formsache.

