Drei Aktivisten von «Renovate Switzerland» haben sich am Morgen um 8 Uhr in Zürich auf eine Autobahnausfahrt geklebt.

Die Protestaktion führte auf der Autobahn A3 stadteinwärts zu einem Stau.

Die Polizei rückte aus, um die Beteiligten von der Strasse zu entfernen.

Einige Autofahrende hupten genervt, ansonsten blieb die Aktion friedlich. Die Zürcher Stadtpolizisten trafen vor Ort auf drei Männer, welche die Strasse blockierten, wie die Polizei mitteilt. Alle drei Männer seien auf eine Polizeiwache gebracht worden. Rund eine halbe Stunde später rollte der Verkehr wieder.

Die Aktivistinnen und Aktivisten kündigten in einer Mitteilung an, mit ihren Blockaden weiterzumachen, bis sie Antwort vom Bundesrat erhalten, «koste es was es wolle». Mit ihren Blockaden fordern die Klimaschützer den Bundesrat auf, eine «Generalmobilmachung» für die energetische Gebäudesanierung zu verfügen. Es handelte sich bereits um die siebte Strassenblockade innerhalb von drei Wochen.