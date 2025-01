Die Bus Ostschweiz AG soll in der Vergangenheit bereits abgeschriebene Busse an ein Tochterunternehmen verkauft haben. Diese soll dann die Busse zurück an die Muttergesellschaft vermietet haben. Dadurch sollen sie unrechtmässig Subventionen von rund 5.5 Millionen Franken bezogen haben, wovon rund 1,7 Millionen Franken vom Bund stammen.

Den Betrug aufgedeckt hatte eine Finanzkontrolle des Kantons St. Gallen.

Den jetzt Angeklagten wird zur Last gelegt, das Verbot von Überabschreibungen im regionalen Personenverkehr verletzt zu haben.