Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Der Sturm «Benjamin» zieht von West nach Ost über die Schweiz.

Stellenweise sind Böen in Orkanstärke registriert worden, auch im Flachland.

Umgestürzte Bäume führten zu Unterbrüchen im Bahnverkehr, und Züge verkehren teils nur eingeschränkt.

Laut SRF Meteo wurden in Bouveret am Genfersee 128 Kilometer pro Stunde gemessen. An exponierten Lagen wie beispielsweise auf dem Säntis oder dem Pilatus wurden Böen von fast 150 Kilometern pro Stunde registriert.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. In Bière VD wurden durch den starken Wind zwei Strommasten umgeworfen. Bildquelle: Keystone/ Martial Trezzini. 1 / 4 Legende: In Bière VD wurden durch den starken Wind zwei Strommasten umgeworfen. Keystone/ Martial Trezzini

Bild 2 von 4. Ein umgestürzter Baum versperrte in Schaffhausen kurzzeitig die Fahrbahn im Industriequartier an der Stüdliackerstrasse. Bildquelle: BRK News. 2 / 4 Legende: Ein umgestürzter Baum versperrte in Schaffhausen kurzzeitig die Fahrbahn im Industriequartier an der Stüdliackerstrasse. BRK News

Bild 3 von 4. Die Einsatzkräfte konnten das Hindernis wieder entfernen. Bildquelle: BRK news. 3 / 4 Legende: Die Einsatzkräfte konnten das Hindernis wieder entfernen. BRK news

Bild 4 von 4. In Wichtrach BE hat es ein Festzelt weggeblasen. Bildquelle: SRF/ Beat Kälin. 4 / 4 Legende: In Wichtrach BE hat es ein Festzelt weggeblasen. SRF/ Beat Kälin Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Vorfeld hatte SRF Meteo für die gesamte Alpennordseite eine Warnung herausgegeben. Auch der Bund gab für den gesamten Nordalpenraum eine Warnung der Stufe 3 von 5 heraus. Es könnte zu umstürzenden Bäumen oder Beschädigungen einzelner Dächer kommen. Ebenso könnte intensiver Regen zu lokalen Überschwemmungen führen.

Die Auswirkungen in den Regionen im Überblick:

Westschweiz: Hier kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Neuenburger Kantonspolizei teilte auf Anfrage von Keystone-SDA mit, dass die Seyon-Schlucht wegen umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden musste. Auch der Bahnverkehr war betroffen – unter anderem auf den Strecken La Chaux-de-Fonds–Besançon und Vevey–Aigle , wie die SBB mitteilte. Im Kanton Waadt leistete allein die Feuerwehr 98 Einsätze – hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume. Weitere 70 Einsätze leistete die Waadtländer Polizei. Meist gaben Bäume oder Verkehrsschilder den Windböen nach. In Genf rückten die Einsatzkräfte rund 60 Mal aus. Die Stadtverwaltung schloss vorsorglich alle Parks und Spazierwege bis auf Weiteres. Zudem strich die Schifffahrtsgesellschaft alle regulären Verbindungen auf dem Genfersee für den Donnerstag. In der Waadtländer Gemeinde Bière stürzten zwei Hochspannungsmasten um. Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr, wie der Kanton eine Meldung von «20 Minuten» bestätigte. Das Kabel sei jedoch nicht gerissen.

Hier kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Neuenburger Kantonspolizei teilte auf Anfrage von Keystone-SDA mit, dass die wegen umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden musste. Auch der Bahnverkehr war betroffen – unter anderem auf den Strecken und , wie die SBB mitteilte. Im Kanton leistete allein die Feuerwehr 98 Einsätze – hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume. Weitere 70 Einsätze leistete die Waadtländer Polizei. Meist gaben Bäume oder Verkehrsschilder den Windböen nach. In rückten die Einsatzkräfte rund 60 Mal aus. Die Stadtverwaltung schloss vorsorglich alle Parks und Spazierwege bis auf Weiteres. Zudem strich die Schifffahrtsgesellschaft alle regulären Verbindungen auf dem Genfersee für den Donnerstag. In der Waadtländer Gemeinde stürzten zwei Hochspannungsmasten um. Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr, wie der Kanton eine Meldung von «20 Minuten» bestätigte. Das Kabel sei jedoch nicht gerissen. Mittelland und Nordwestschweiz: Auch hier waren Bahnstrecken betroffen, etwa zwischen Solothurn und Oberdorf SO, wo ein Baum auf die Gleise stürzte. Die Linien S20 und S21 mussten durch Busse ersetzt werden. Zudem sind stellenweise Strassen gesperrt. Zwischen Biel und Moutier sowie Basel und Laufen kam es zu Verspätungen. Im Kanton Bern sind bei der Kantonspolizei Bern bisher über 80 Meldungen eingegangen. Dabei wurden vor allem Wasser in Gebäuden, Gegenstände auf Fahrbahnen und umgestürzte Bäume gemeldet, wie eine Sprecherin gegenüber Keystone-SDA sagte. In der Gemeinde Thierachern musste die Thunerstrasse aufgrund entwurzelter Bäume gesperrt werden.

Auch hier waren Bahnstrecken betroffen, etwa zwischen und wo ein Baum auf die Gleise stürzte. Die Linien S20 und S21 mussten durch Busse ersetzt werden. Zudem sind stellenweise Strassen gesperrt. Zwischen und sowie und kam es zu Verspätungen. Im Kanton sind bei der Kantonspolizei Bern bisher über 80 Meldungen eingegangen. Dabei wurden vor allem Wasser in Gebäuden, Gegenstände auf Fahrbahnen und umgestürzte Bäume gemeldet, wie eine Sprecherin gegenüber Keystone-SDA sagte. In der Gemeinde Thierachern musste die Thunerstrasse aufgrund entwurzelter Bäume gesperrt werden. Zentralschweiz: Im Kanton Luzern zählte die Polizei 30 Einsätze wegen des Unwetters. Umgestürzte Bäume hätten hier vereinzelte Sachschäden hinterlassen, jedoch niemanden verletzt, sagte ein Sprecher zu Keystone-SDA. Kantonal wurde mit einer Böe von 114 km/h ein neuer Oktober-Rekord aufgestellt – die höchste Windgeschwindigkeit seit Beginn der Messungen im Jahr 1981. Der bisherige Rekord lag bei 104 km/h im Oktober 2014.

Im zählte die Polizei 30 Einsätze wegen des Unwetters. Umgestürzte Bäume hätten hier vereinzelte Sachschäden hinterlassen, jedoch niemanden verletzt, sagte ein Sprecher zu Keystone-SDA. Kantonal wurde mit einer Böe von 114 km/h ein neuer Oktober-Rekord aufgestellt – die höchste Windgeschwindigkeit seit Beginn der Messungen im Jahr 1981. Der bisherige Rekord lag bei 104 km/h im Oktober 2014. Ostschweiz, Zürich und Aargau: In Schaffhausen sind vereinzelt Bäume auf die Strasse gestürzt. Auch in der Region Zürich kam es zu Ausfällen im öffentlichen Verkehr: Die SBB meldeten Unterbrüche bei mehreren Zug- und Seilbahnverbindungen – darunter die Luftseilbahn Felsenegg am Uetliberg. Betroffen ist zudem die Zugstrecke zwischen Brugg und Turgi (AG). In Appenzell Innerhoden war die Linie S23 zwischen Wasserauen und Weissbad am Nachmittag ebenfalls wegen des Sturmes unterbrochen.