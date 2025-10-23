Auch der Flughafen Zürich war vom Sturm betroffen. «Der Betrieb am Flughafen Zürich läuft, aber der Sturm hat auch Auswirkungen auf den Betrieb bei uns», sagte Bettina Kunz, Mediensprecherin Flughafen Zürich, am Nachmittag. «Gewisse Flugzeuge sind mit einer Verspätung von über einer Stunde abgeflogen. Wir hatten 15 An- und 15 Abflüge, die annulliert werden mussten von insgesamt 700 Flugbewegungen. 20 Flugzeuge mussten durchstarten, was bei einer Stärke dieses Windes nicht aussergewöhnlich ist.» Drei Pilotinnen und Piloten entschieden sich zudem wegen der Bedingungen ganz gegen eine Landung in Kloten und wichen auf andere Flughäfen wie Mailand, Genf oder Frankfurt aus.