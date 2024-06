Böögg-Verbrennung in Heiden AR

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Heiden AR explodiert der Kopf des Bööggs nach 31 Minuten und 28 Sekunden bei strömendem Regen, nachdem er zuvor zu Boden gefallen war.

Glaubt man dem Volksmund, wird der Sommer eher trüb und nass.

Im April könnte der Böögg wegen heftigen Windböen nicht auf dem Sechseläutenplatz angezündet werden.

Der Böögg verlor jedoch seinen Kopf, bevor er nach 31 Minuten und 28 Sekunden explodierte. Wegen Böen am Sechseläuten in Zürich im April war das Anzünden nicht möglich gewesen. Diese Aufgabe übernahmen nun die Zürcher Regierungspräsidentin Natalie Rickli und der Ausserrhoder Landammann Yves Noël Balmer.

02:03 Video Archiv: Darum konnte der Böögg nicht angezündet werden Aus News-Clip vom 15.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Je schneller der Kopf des Bööggs anschliessend explodiert, desto schöner wird der Sommer. So zumindest besagt es der Volksmund. Mit mehr als 30 Minuten ist die Prognose dementsprechend trüb.

Legende: Der Böögg liess sich Zeit – und fiel zuerst zu Boden. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Das Fest in Heiden hatte bereits am Nachmittag begonnen. Das Areal mit Marktständen und Essstationen erstreckt sich vom Dunantplatz bis zum Kirchplatz. Aufgrund des steilen Geländes in Heiden wurde auf den traditionellen Umritt um den Böögg mit echten Pferden verzichtet. Zum Einsatz kamen stattdessen Steckenpferde. Es handelt sich um Spielzeugpferde, die bereits im Jahr 1965 beim Sechseläuten als Pferde-Ersatz dienten. Damals war der Einsatz von echten Rössern wegen der grassierenden Pferdegrippe nicht möglich.