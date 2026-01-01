 Zum Inhalt springen

Brand in Bar an Neujahrsfeier Bundespräsident Parmelin am Unglücksort +++ Dutzende Todesopfer

  • Bild 1 von 16. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von mehreren Dutzend Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Polizisten in blauen Uniformen neben geparkten Autos auf einer Strasse.
  • Bild 2 von 16. Die Katastrophe in Crans-Montana hat nicht nur die Schweiz getroffen, sondern auch weltweit Anteilnahme ausgelöst. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
    Zwei Menschen umarmen sich vor einer Absperrung mit Polizei im Hintergrund.
  • Bild 3 von 16. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern ist vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
    Polizeibeamte und Ermittler an einem abgesperrten Bereich im Freien.
  • Bild 4 von 16. Die genaue Zahl der Opfer ist am Nachmittag noch nicht bekannt. Bildquelle: BRK.
    Einsatzkräfte tragen eine leere Trage in ein Forensiker-Zelt.
  • Bild 5 von 16. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Menschen stehen zwischen Gebäuden.
  • Bild 6 von 16. Erste Trauerbekundungen im Walliser Ski-Ort. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Ein Blumenstrauss und eine Kerze an der Strasse, Polizei-Absperrband.
  • Bild 7 von 16. Blumen am Ort des Unglücks. Bildquelle: Keystone via AP/Jean-Christophe Bott.
    Blumen bei einer Polizeiabsperrung.
  • Bild 8 von 16. Die Neujahrsfeier in der Bar «Le Constellation» endet für viele Menschen tödlich. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Eine Flasche Champagner steht auf einem Holzgestell, im Hintergrund Wagen der Einsatzkräfte.
  • Bild 9 von 16. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Das Bild wurde von der Kantonspolizei Wallis veröffentlicht. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Blick in einen dunklen Raum, ein Turnschuh, chaotisch zurückgelassene Stühle.
  • Bild 10 von 16. Der Ort der Katastrophe ist abgeschirmt. Bildquelle: Keystone/AP/Jean-Christophe Bott.
    Weisse Planen hängen über und vor der Bar , die Bar «Le Constellation». Ein Polizist läuft vorbei.
  • Bild 11 von 16. Der Schock am Tag danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
    Winterliche Strasse mit Häusern und Menschen in Crans.
  • Bild 12 von 16. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
    Vier Personen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch.
  • Bild 13 von 16. Am Nachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild von der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Guy Parmelin.
  • Bild 14 von 16. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
  • Bild 15 von 16. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 16 von 16. Das Feuer in der Bar «Le Constellation» war in der Silvesternacht um 01:30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Polizeieinsatzes auf einer Stadtstrasse.
Themen in diesem Liveticker

  • Bundespräsident Guy Parmelin spricht vor Ort mit Ermittlern
  • Augenzeuge: Opfer in psychischem Ausnahmezustand angetroffen
  • Walliser Staatsrat steht in direktem Austausch mit Betroffenen
  • Identifizierung der Opfer von Crans-Montana könnte Tage dauern
  • Weitere Medienkonferenz um 17:15 Uhr mit Bundespräsident Parmelin
  • Grosse Anteilnahme aus dem Ausland
  • SRF-Reporter: «Bars und Restaurants sind voll mit Leuten»
  • Über 30 Brandopfer in Spezialzentren in Zürich und Lausanne
  • Behörden: «Flashover» verursachte eine oder mehrere Explosionen
  • Augenzeuginnen: Kerze auf Champagnerflaschen kam Decke zu nahe

Quellen: Keystone-SDA, SRF

SRF 4 News, 01.01.2026, 07:30 Uhr

