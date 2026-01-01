- Im Walliser Ski-Ort Crans-Montana ist es während einer Silvesterparty in einer Bar zu einer Brandkatastrophe gekommen.
- Rund 40 Menschen sind bei der Tragödie ums Leben gekommen. Etwa 115 Personen wurden verletzt – vielen von ihnen schwer.
- Bundespräsident Parmelin spricht von einer der «schlimmsten Katastrophen des Landes». Die Fahnen des Bundeshauses werden für fünf Tage auf halbmast gesetzt.
- Für Angehörige wurde eine Helpline eingerichtet: 0848 112 117.
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 16. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von mehreren Dutzend Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 2 von 16. Die Katastrophe in Crans-Montana hat nicht nur die Schweiz getroffen, sondern auch weltweit Anteilnahme ausgelöst. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
-
Bild 3 von 16. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern ist vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
-
Bild 4 von 16. Die genaue Zahl der Opfer ist am Nachmittag noch nicht bekannt. Bildquelle: BRK.
-
Bild 5 von 16. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
-
Bild 6 von 16. Erste Trauerbekundungen im Walliser Ski-Ort. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
-
Bild 7 von 16. Blumen am Ort des Unglücks. Bildquelle: Keystone via AP/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 8 von 16. Die Neujahrsfeier in der Bar «Le Constellation» endet für viele Menschen tödlich. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
-
Bild 9 von 16. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Das Bild wurde von der Kantonspolizei Wallis veröffentlicht. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
-
Bild 10 von 16. Der Ort der Katastrophe ist abgeschirmt. Bildquelle: Keystone/AP/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 11 von 16. Der Schock am Tag danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
-
Bild 12 von 16. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
-
Bild 13 von 16. Am Nachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild von der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
-
Bild 14 von 16. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852.
-
Bild 15 von 16. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
-
Bild 16 von 16. Das Feuer in der Bar «Le Constellation» war in der Silvesternacht um 01:30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.
Themen in diesem Liveticker
- Ende der Medienkonferenz mit Bundespräsident Parmelin
- Mit welchen Ländern hatten die Walliser Behörden Kontakt?
- Wie viele Personen haben sich in der Bar aufgehalten?
- Wie viel Zeit werden die Untersuchungen in Anspruch nehmen?
- Bislang keine Verhaftung in Zusammenhang mit Untersuchung
- Sind Minderjährige unter den Todesopfern?
- Parmelin: Situation mit Emmanuel Macron besprochen
- Was ist über die Nationalitäten der Todesopfer bekannt?
- Generalstaatsanwältin: noch zu früh für Aussagen
- Der aktuelle Stand der Rettungs- und Versorgungsarbeiten
Quellen: Keystone-SDA, SRF