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Brand in Crans-Montana Alle Schweizer Patienten sind zurück in der Schweiz

12.05.2026, 10:41

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  • Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana sind alle in ausländischen Spezialkliniken behandelten Schweizer Patientinnen und Patienten zurückgekehrt.
  • Ein medizinisches Expertengremium hat die Rückführung koordiniert und wurde inzwischen aufgelöst.

Insgesamt wurden 22 Personen mit Lebensmittelpunkt in der Schweiz aus dem Ausland zurückverlegt, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) mitteilte. Sie zählten zu 38 Verletzten, die nach dem Brand vom 1. Januar in der Bar «Le Constellation» in Kliniken in Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien behandelt wurden.

Ein sogenanntes Medical Board, das beim Babs angesiedelt war, koordinierte die Rückverlegungen operativ.

Die meisten Betroffenen kamen in Spitäler der Westschweiz sowie in die Suva-Klinik in Sitten, um die Behandlung nahe an ihrem Wohnort zu ermöglichen. Ein Teil der Intensivbetten in den Universitätsspitälern von Zürich und Lausanne werde weiterhin von Brandopfern beansprucht.

Personen umarmen sich vor Blumengestecken und einem Bild mit Herzmotiv.
Legende: Angehörige an der offiziellen Trauerfeier. Keystone/ LAURENT GILLIERON

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