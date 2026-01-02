 Zum Inhalt springen

Brand in Crans-Montana «Noch nicht der Moment zu gehen»: Wie Junge um die Opfer trauern

Unter den Opfern der Brandkatastrophe in der Silvesternacht sind viele Jugendliche. Entsprechend viele junge Menschen bangen und trauern. Viele hadern mit dem Schicksal – und mit den Sicherheitsvorkehrungen.

02.01.2026, 21:55

Das Blumenmeer wächst beim grossen Kreisel neben der Bar «Le Constellation». Ständig kommen neue Bouquets dazu, daneben Menschen, die trauern. Wie der 23-jährige Alain. Er lebt und arbeitet hier. Sein Freund war in der Bar, jetzt ist er tot.

Crans-Montana ist eine Familie, keine Grossstadt wie New York.
Autor: Alain trauert um seinen Freund

Die Familien weinten um ihre Kinder, schrecklich sei das. Eine Freundin von Alain liegt im Spital, bewusstlos, Verbrennungen dritten Grades. Alain hat sie besucht. Noch immer ist er geschockt. Crans-Montana sei eine Familie, keine Grossstadt wie New York. Jeder kenne jeden hier.

Der 24-jährige Enzo ist aus dem Nachbarort Sierre gekommen, um Blumen niederzulegen. Crans-Montana sei populär bei Alt und Jung. Direkt kennt er kein Opfer der Brandkatastrophe. Doch Freunde von Freunden seien betroffen, erzählt der junge Mann. Seine Freundin spricht nicht ins Mikrofon. Sie sagt aber, dass sie immer zusammenzucke, wenn ihr Telefon klingle. Sie habe Angst, dass doch noch eine schlechte Nachricht komme.

Gemischte Gefühle

Noch immer sind nicht alle Opfer identifiziert. Und in die Trauer der Jungen mischt sich Wut. Wut über den fahrlässigen Umgang mit der Sicherheit in der Bar. Das müsste nun angegangen werden, erklärt Enzo. Besonders im Ausgehmilieu, das so viele Leute anziehe. Die 22-jährige Lea erklärt, dass im «Constellation» seit Jahren so gefeiert worden sei. Mit Indoor-Feuerwerk an Champagnerflaschen direkt unter der Schaumstoffdecke. Ein tödlicher Mix, wie nun immer offensichtlicher wird.

Verzweifelt: eine junge Frau neben einem Blumenmeer.
Legende: Verzweifelt: eine junge Frau neben einem Blumenmeer. Keystone/ ANTONIO CALANNI

Vor einigen Jahren war Lea selbst noch da, sie hätte selbst im Inferno enden können. Heute feiere sie etwas ruhiger, sagt die Genferin, die jedes Jahr nach Crans-Montana kommt. Nun überlege sie sich, früher abzureisen. Die Stimmung sei düster, alle seien traurig und deprimiert. Aber dass sich in Crans-Montana langfristig etwas ändere, glaube sie nicht. Der Ort sei schon immer eine Party-Destination gewesen.

Eltern weinen, Kinder lachen

Und ein Ort der Gegensätze. Während Dutzende Kameras den Kondolenzbesuch des italienischen Aussenministers einzufangen versuchen, holpern nebenan Touristinnen und Touristen in Skischuhen vorbei. Während beim Kongresszentrum Angehörige mit verweinten Augen in ihre Autos steigen, läuft wenige Schritte nebenan der Kinderskilift auf Hochtouren.

Doch Alain, der seinen Freund in der Bar verloren hat, ist auch 36 Stunden nach der tödlichen Brandkatastrophe noch fassungslos. All diese jungen Opfer. In diesem Alter, so Alain, sei noch nicht der Moment zu gehen.

  • Bild 1 von 26. Menschen zollen den Opfern Respekt. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Erwachsene und Kinder und viele brennende Kerzen.
  • Bild 2 von 26. Kerzen für die Opfer. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni.
    viele rote und weisse Kerzen brennen, es dunkelt ein.
  • Bild 3 von 26. Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Menschen legen Blumen nieder, viele Blumensträusse.
  • Bild 4 von 26. Die Trauer ist gross. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni.
    Ein Mann und eine Frau umarmen sich hinter einer Polizeiabsperrung. Im Hintergrund Reporter mit Kamera
  • Bild 5 von 26. Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Baz Ratner.
    Zwei Forensiker sprechen miteinander, im Hintergrund und Vordergrund weisse Planen.
  • Bild 6 von 26. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Bildquelle: Keystone/EPA/GIUSEPPE LAMI.
    Zwei Männer stehen vor Blumensträussen, umringt von zahlreichen Reportern
  • Bild 7 von 26. Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Mann legt umringt von Presse Blumen nieder.
  • Bild 8 von 26. Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... Bildquelle: SRF.
    Holzbank mit Kerzen, Blumen und Tributen auf gepflastertem Platz.
  • Bild 9 von 26. ... in der Gemeinde spürbar. Bildquelle: SRF.
    Menschen zünden Kerzen bei einer Gedenkstätte an.
  • Bild 10 von 26. Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. Bildquelle: SRF.
    Gebäude mit Balkon und davor stehende weisse Zelte.
  • Bild 11 von 26. Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. Bildquelle: SRF.
    Kameras und Journalisten stehen hinter Absperrband auf einer Strasse.
  • Bild 12 von 26. Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. Bildquelle: KEYSTONE/Anthony Anex.
    Schweizer Fahne und Statue vor bewölktem Himmel.
  • Bild 13 von 26. Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
    Menschenmenge bei einer nächtlichen Versammlung in der Stadt.
  • Bild 14 von 26. Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. Bildquelle: REUTERS/Stephanie Lecocq.
    Frau in Menschenmenge, hält Taschentuch.
  • Bild 15 von 26. Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Bildquelle: Alessandro della Valle/Keystone via AP.
    Menschen bei einer Kerzenlicht-Mahnwache mit Blumen und Kerzen.
  • Bild 16 von 26. Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. Bildquelle: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE.
    Volle Kirche mit Menschen während einer Zeremonie.
  • Bild 17 von 26. Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Guy Parmelin.
  • Bild 18 von 26. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Polizisten in blauen Uniformen neben geparkten Autos auf einer Strasse.
  • Bild 19 von 26. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
    Polizeibeamte und Ermittler an einem abgesperrten Bereich im Freien.
  • Bild 20 von 26. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Menschen stehen zwischen Gebäuden.
  • Bild 21 von 26. Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. Bildquelle: REUTERS/Pierre Albouy.
    Luftfahrzeug mit Schweizer Flagge neben Krankenwagen auf Flugplatz.
  • Bild 22 von 26. Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
    Vier Personen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch.
  • Bild 23 von 26. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Blick in einen dunklen Raum, ein Turnschuh, chaotisch zurückgelassene Stühle.
  • Bild 24 von 26. Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 25 von 26. Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Eine Flasche Champagner steht auf einem Holzgestell, im Hintergrund Wagen der Einsatzkräfte.
  • Bild 26 von 26. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
Echo der Zeit, 02.01.2026, 18 Uhr

