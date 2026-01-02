Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana sind noch viele Fragen offen – eine Zwischenbilanz.

Opfer, Brandursache, Strafuntersuchung: Das ist bekannt

Wahrscheinliche Brandursache: Laut der Staatsanwaltschaft Wallis deutet alles darauf hin, dass das Feuer von Bengalkerzen ausging, die auf Champagnerflaschen angebracht waren und zu nahe an die Decke kamen. Dort habe sich das Feuer rasch zu einem Brand entwickelt, sagte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud am Freitag in Sitten. Vor Ort habe man Spuren gesichert. Zudem hätten die Ermittler Videoaufnahmen erhalten und analysiert und mehrere Personen befragt.

Legende: Augenblicke vor der Katastrophe fängt die Decke Feuer. Das Faktencheck-Team von SRF hat dieses Foto als glaubwürdig eingestuft. Screenshot/X

Strafuntersuchung: Die Staatsanwaltschaft hat am Samstag eine Strafuntersuchung gegen die beiden Barbetreiber eröffnet, dies auf der Basis der ersten Ermittlungsergebnisse. «Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen», heisst es in einer Mitteilung.

Das ist passiert Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Brand in der Bar «Le Constellation» in der Walliser Tourismusdestination Crans-Montana sind in der Silvesternacht rund 40 Menschen ums Leben gekommen. Über hundert Personen wurden grösstenteils schwer verletzt. Gegen 01:30 Uhr habe eine Person den Brand gemeldet. Laut Polizei sind zwei Minuten später erste Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Walliser Behörden sprechen von einem plötzlichen Brand, einem sogenannten Flashover. Dieses sich plötzlich ausbreitende Feuer habe eine oder mehrere Explosionen ausgelöst. Unter einem Flashover wird der schlagartige Übergang von einem lokal begrenzten Feuer zu einem Vollbrand verstanden.

Fortschritt der Ermittlungen: Laut Pilloud wird ermittelt, wie viele Personen tatsächlich in der Bar waren und wie viele es der Genehmigung zufolge hätten sein dürfen. Auch die Einrichtung des Lokals, die Evakuierungswege, Betriebsgenehmigungen, Sicherheitsvorkehrungen und der allgemeine Zugang würden untersucht.

Bundesrat Beat Jans vor Ort: Am Samstagnachmittag war auch Bundesrat Beat Jans an den Unglücksort gereist, um den Familien der Opfer sein Beileid auszusprechen. Er trug sich in einem Kondolenzbuch ein. «Die Schweiz ist tieftraurig», sagte er vor den Medien. Der Schock über die unermessliche Tragödie sitze tief. Als Vater zweier Töchter könne er das unermessliche Leid der Familien und Angehörigen nur erahnen. Den Familien wünsche er viel Kraft und er versichere ihnen, dass sie nicht alleine seien.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 30. Ein Kind kniet vor einer Gedenkstätte mit Blumen vor dem Unglücksort. Bildquelle: REUTERS/Umit Bektas. 1 / 30 Legende: Ein Kind kniet vor einer Gedenkstätte mit Blumen vor dem Unglücksort. REUTERS/Umit Bektas

Bild 2 von 30. Bundesrat Beat Jans hat am Samstagnachmittag den Unglücksort besucht und Blumen niedergelegt. Bildquelle: AP Photo/Baz Ratner. 2 / 30 Legende: Bundesrat Beat Jans hat am Samstagnachmittag den Unglücksort besucht und Blumen niedergelegt. AP Photo/Baz Ratner

Bild 3 von 30. Nach der Brandkatastrophe ist die Trauer in Crans-Montana gross. Bildquelle: REUTERS/Lisa Leutner . 3 / 30 Legende: Nach der Brandkatastrophe ist die Trauer in Crans-Montana gross. REUTERS/Lisa Leutner

Bild 4 von 30. Blumenmeer für die Opfer. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle. 4 / 30 Legende: Blumenmeer für die Opfer. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Bild 5 von 30. Menschen zollen den Opfern Respekt. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 5 / 30 Legende: Menschen zollen den Opfern Respekt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 6 von 30. Kerzen für die Opfer. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni. 6 / 30 Legende: Kerzen für die Opfer. Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni

Bild 7 von 30. Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 7 / 30 Legende: Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 8 von 30. Die Trauer ist gross. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni. 8 / 30 Legende: Die Trauer ist gross. Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni

Bild 9 von 30. Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Baz Ratner. 9 / 30 Legende: Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter. Keystone/AP Photo/Baz Ratner

Bild 10 von 30. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Bildquelle: Keystone/EPA/GIUSEPPE LAMI. 10 / 30 Legende: Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Keystone/EPA/GIUSEPPE LAMI

Bild 11 von 30. Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 11 / 30 Legende: Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 12 von 30. Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... Bildquelle: SRF. 12 / 30 Legende: Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... SRF

Bild 13 von 30. ... in der Gemeinde spürbar. Bildquelle: SRF. 13 / 30 Legende: ... in der Gemeinde spürbar. SRF

Bild 14 von 30. Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. Bildquelle: SRF. 14 / 30 Legende: Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. SRF

Bild 15 von 30. Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. Bildquelle: SRF. 15 / 30 Legende: Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. SRF

Bild 16 von 30. Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. Bildquelle: KEYSTONE/Anthony Anex. 16 / 30 Legende: Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. KEYSTONE/Anthony Anex

Bild 17 von 30. Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle. 17 / 30 Legende: Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Bild 18 von 30. Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. Bildquelle: REUTERS/Stephanie Lecocq. 18 / 30 Legende: Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. REUTERS/Stephanie Lecocq

Bild 19 von 30. Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Bildquelle: Alessandro della Valle/Keystone via AP. 19 / 30 Legende: Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Alessandro della Valle/Keystone via AP

Bild 20 von 30. Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. Bildquelle: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE. 20 / 30 Legende: Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Bild 21 von 30. Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann. 21 / 30 Legende: Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. SRF/Anna-Lisa Achtermann

Bild 22 von 30. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 22 / 30 Legende: Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 23 von 30. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse. 23 / 30 Legende: Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. REUTERS/Denis Balibouse

Bild 24 von 30. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann. 24 / 30 Legende: Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. SRF/Anna-Lisa Achtermann

Bild 25 von 30. Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. Bildquelle: REUTERS/Pierre Albouy. 25 / 30 Legende: Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. REUTERS/Pierre Albouy

Bild 26 von 30. Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle. 26 / 30 Legende: Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Keystone/Alessandro della Valle

Bild 27 von 30. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis. 27 / 30 Legende: Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Keystone/Kantonspolizei Wallis

Bild 28 von 30. Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World. 28 / 30 Legende: Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. X/Osint World

Bild 29 von 30. Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis. 29 / 30 Legende: Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Keystone/Kantonspolizei Wallis

Bild 30 von 30. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852. 30 / 30 Legende: Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852 Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Identifizierung der Opfer: Am Samstagmorgen sind die ersten vier Todesopfer identifiziert und die Leichname den Familien übergeben worden. Laut Polizeiangaben handelt es sich um zwei Schweizerinnen im Alter von 21 und 16 Jahren und zwei Schweizer im Alter von 16 und 18. Die Identifikation der Verstorbenen laufe weiter auf Hochtouren. Bei der Opferidentifizierung dürften sich die Behörden keine Fehler erlauben, betonte Kripo-Chef Pierre-Antoine Lengen am Freitag vor den Medien.

Gedenkmesse am 4. Januar Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntag um 10 Uhr findet in Crans-Montana ein Gedenkgottesdienst für die Opfer der Brandkatastrophe statt. Bei der Gedenkmesse in der Chapelle Saint-Christophe de Crans soll die Verbundenheit mit den Opfern, ihren Familien und allen vom Unglück betroffenen Menschen zum Ausdruck kommen, heisst es in einer Mitteilung. Zudem hat der Bund angesichts der Brandkatastrophe auf seiner Website ein Kondolenzbuch eröffnet. Trauernde können dort eine Nachricht hinterlassen.

Informationen zu Verletzten: Von den 119 Verletzten waren am Freitagnachmittag 113 identifiziert, wie der Walliser Polizeikommandant Frédéric Gisler bekanntgab. 71 von ihnen stammen aus der Schweiz, 14 aus Frankreich, 11 aus Italien, 4 aus Serbien. Aus Bosnien, Polen, Belgien, Luxemburg und Portugal stammt je eine verletzte Person. In den übrigen Fällen ist die Nationalität noch nicht bekannt. Rund 60 Patienten befinden sich in Walliser Spitälern, 60 weitere in anderen Schweizer Spitälern, darunter in den beiden Spezialkliniken für Brandverletzungen in Zürich und Lausanne.

Hilfe aus dem Ausland: Wegen der vielen Opfer mit schwersten Verbrennungen hat die Schweiz die Aktivierung des EU-Katastrophenmechanismus beantragt. Über dieses Verfahren koordiniert die EU Hilfe bei grösseren Katastrophen in Mitgliedsstaaten und gewissen Nicht-EU-Ländern. 50 Patienten und Patientinnen aus dem Ausland und der Schweiz werden in ausländische Spitäler gebracht. In einer ersten Phase habe für alle 119 Verletzten eine Erstversorgung in Schweizer Spitälern sichergestellt werden können, schreibt der Bund. Die Kapazitäten in der Schweiz reichten aber nicht aus, um die Brandopfer langfristig behandeln zu können.