Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Griechenland nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria die Umsiedlung minderjähriger Migranten zugesagt. Frankreich werde alle notwendige Unterstützung leisten und sich in Abstimmung mit Deutschland an der Umsiedlung der Minderjährigen aus dem verbrannten Lager beteiligen, hiess es am Donnerstagabend nach einem Treffen zwischen Macron und dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis aus Élyséekreisen.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor erklärt, gemeinsam mit Frankreich minderjährige Migranten aufnehmen zu wollen – wenn möglich gemeinsam mit anderen EU-Ländern. Eine konkrete Zahl, wie viele Menschen Deutschland aufnehmen wird, nannte Merkel nicht. Merkel sagte: «Es müssen weitere Schritte folgen.»

Die Niederlande wollen 100 Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager aufnehmen. Darauf einigten sich die Koalitionsparteien am Donnerstag in Den Haag.