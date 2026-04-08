Die Anhörungen eines Teils der neun Beschuldigten in der Untersuchung zur Brandkatastrophe von Crans-Montana VS sind wieder aufgenommen worden.

Der ehemalige Verantwortliche für den Brandschutz der Gemeinde Crans-Montana erschien am Mittwoch vor dem zuständigen Staatsanwaltschaftsteam.

Die Anhörung dauerte lediglich rund 15 Minuten – der Mann machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Innerhalb einer Woche sind fünf Einvernahmen vorgesehen. Der damalige Stellvertreter des Brandschutz-Verantwortlichen für den Zeitraum 2020 bis 2024 wird am Donnerstag einvernommen. Am Freitag folgt ein Mitglied des aktuellen Teams der öffentlichen Sicherheit.

Legende: Die dritte Befragungsserie hat mit einem Schweigen begonnen. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, wird am 13. April angehört, zwei Tage später der ehemalige Gemeinderat, der zwischen 2021 und 2024 für die öffentliche Sicherheit zuständig war.

Die Beschuldigten müssen sich wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandverursachung verantworten.