Die Verletzten des Neujahrsbrands von Crans-Montana VS, die ins Mailänder Niguarda-Spital eingeliefert wurden, sind alle ausser Lebensgefahr.

Diejenigen, die dort auf der Intensivstation lagen, sind auf die Abteilung für Brandverletzte verlegt worden.

Zudem durfte eine 55-jährige schweizerisch-italienische Doppelbürgerin am Montag das Spital verlassen.

Die Frau konnte in ihren Wohnort nach Genf zurückkehren. Sie werde aber nach Mailand zurückkehren, um die Behandlung mit Medikamenten fortzusetzen. Dies gab der Sozialdezernent der Region Lombardei, Guido Bertolaso, am Rande der Sitzung des Regionalrats vor den Medien bekannt. Auch eine weitere Behandelte würde ihre Therapien und Kontrollen in Mailand weiterführen lassen.

Legende: Ein Helikopter, der eine verletzte Person aus der Schweiz transportiert, landet auf dem Niguarda-Krankenhaus in Mailand (2. Januar 2026). REUTERS/Marco Cremonesi

Das 1939 eröffnete Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ist das grösste Spital in der norditalienischen Metropole Mailand und gehört im weltweiten Spitalranking zu den besten.