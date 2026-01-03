Ganzer: «Jemand hat einen Fehler gemacht. Da bin ich sicher»

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana spricht der Walliser Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer über die schwierige Lage, die Suche nach der Ursache und die unausweichliche Frage der Schuld.

Stéphane Ganzer Walliser Sicherheitsdirektor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Stéphane Ganzer (FDP) ist seit Mai 2025 Vorsteher des Walliser Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport.

SRF: Sie waren in der Silvesternacht nur wenige Stunden nach dem Unglück vor Ort. Was haben Sie dort erlebt?

Stéphane Ganzer: Ich wurde vom Feuerwehrkommandanten angerufen und bin sofort hingefahren. Die Szene war wie im Krieg. Überall waren junge Menschen, die schrien und weinten, und unzählige Einsatzkräfte, die versuchten zu helfen. Diese Bilder, die ankommenden Eltern, das werde ich nie vergessen.

Viele Familien haben immer noch keine Gewissheit über das Schicksal ihrer Angehörigen. Wie gehen sie mit dieser Situation um?

Das ist das Schlimmste. Wir haben viele Familien getroffen, und diese Menschen warten seit Tagen auf eine Antwort. Sie wollen wissen: Lebt mein Kind? Ist es im Spital oder ist es tot? Bisher konnten wir diese Information nicht geben, weil die Identifizierung der Opfer extrem aufwendig ist. Spezialistenteams arbeiten rund um die Uhr.

Das eigentliche Problem ist für mich nicht die Kerze allein, sondern die Decke. Es scheint ein grosses Problem mit dem Material zu geben, das dort verbaut wurde.

Der Kanton hat die «besondere Lage» ausgerufen. Was bedeutet das konkret?

Diese Massnahme erlaubt uns, die Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen besser zu führen und die Einsatzkräfte zentral zu koordinieren. Wir brauchen diese Hilfe und die Kompetenzen von aussen. Meiner Meinung nach wird die besondere Lage noch mindestens eine Woche beibehalten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 26. Menschen zollen den Opfern Respekt. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 1 / 26 Legende: Menschen zollen den Opfern Respekt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 2 von 26. Kerzen für die Opfer. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni. 2 / 26 Legende: Kerzen für die Opfer. Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni

Bild 3 von 26. Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 3 / 26 Legende: Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 4 von 26. Die Trauer ist gross. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni. 4 / 26 Legende: Die Trauer ist gross. Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni

Bild 5 von 26. Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Baz Ratner. 5 / 26 Legende: Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter. Keystone/AP Photo/Baz Ratner

Bild 6 von 26. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Bildquelle: Keystone/EPA/GIUSEPPE LAMI. 6 / 26 Legende: Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Keystone/EPA/GIUSEPPE LAMI

Bild 7 von 26. Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 7 / 26 Legende: Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 8 von 26. Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... Bildquelle: SRF. 8 / 26 Legende: Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... SRF

Bild 9 von 26. ... in der Gemeinde spürbar. Bildquelle: SRF. 9 / 26 Legende: ... in der Gemeinde spürbar. SRF

Bild 10 von 26. Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. Bildquelle: SRF. 10 / 26 Legende: Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. SRF

Bild 11 von 26. Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. Bildquelle: SRF. 11 / 26 Legende: Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. SRF

Bild 12 von 26. Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. Bildquelle: KEYSTONE/Anthony Anex. 12 / 26 Legende: Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. KEYSTONE/Anthony Anex

Bild 13 von 26. Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle. 13 / 26 Legende: Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Bild 14 von 26. Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. Bildquelle: REUTERS/Stephanie Lecocq. 14 / 26 Legende: Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. REUTERS/Stephanie Lecocq

Bild 15 von 26. Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Bildquelle: Alessandro della Valle/Keystone via AP. 15 / 26 Legende: Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Alessandro della Valle/Keystone via AP

Bild 16 von 26. Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. Bildquelle: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE. 16 / 26 Legende: Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Bild 17 von 26. Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann. 17 / 26 Legende: Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. SRF/Anna-Lisa Achtermann

Bild 18 von 26. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 18 / 26 Legende: Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 19 von 26. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse. 19 / 26 Legende: Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. REUTERS/Denis Balibouse

Bild 20 von 26. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann. 20 / 26 Legende: Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. SRF/Anna-Lisa Achtermann

Bild 21 von 26. Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. Bildquelle: REUTERS/Pierre Albouy. 21 / 26 Legende: Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. REUTERS/Pierre Albouy

Bild 22 von 26. Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle. 22 / 26 Legende: Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Keystone/Alessandro della Valle

Bild 23 von 26. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis. 23 / 26 Legende: Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Keystone/Kantonspolizei Wallis

Bild 24 von 26. Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World. 24 / 26 Legende: Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. X/Osint World

Bild 25 von 26. Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis. 25 / 26 Legende: Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Keystone/Kantonspolizei Wallis

Bild 26 von 26. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852. 26 / 26 Legende: Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852 Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Raum steht, dass funkensprühende Bengalkerzen auf Champagnerflaschen das Feuer ausgelöst haben. Können Sie das fassen?

Ich habe das Video gesehen und war sehr erstaunt. Solche Bengalkerzen findet man in jeder Bar oder Diskothek in der Schweiz, man sieht das oft. Das eigentliche Problem ist für mich nicht die Kerze allein, sondern die Decke. Es scheint ein grosses Problem mit dem Material zu geben, das dort verbaut wurde.

Wer ist für die Kontrolle solcher Materialien verantwortlich?

Für die Brandschutzkontrollen in Gebäuden sind grundsätzlich die Gemeinden zuständig. Die Gemeinde Crans-Montana hat in dieser Bar auch Kontrollen durchgeführt. Uns als Kanton war kein besonderes Problem mit diesem Lokal bekannt. Die Polizei wird nun alle Berichte und die genauen Umstände prüfen.

Ein so riesiger Unfall mit einem Feuer in der Schweiz, wo wir Normen und professionelle Kontrollen haben, bedeutet, dass etwas nicht funktioniert hat.

Experten sagen, bei einer Katastrophe dieses Ausmasses muss beim Brandschutz massiv etwas schiefgelaufen sein. Sehen Sie das auch so?

Ein so riesiger Unfall mit einem Feuer in der Schweiz, wo wir Normen und professionelle Kontrollen haben, bedeutet, dass etwas nicht funktioniert hat. Es gab einen Notausgang, es gab Kontrollen. Aber vielleicht wurden zwischen zwei Kontrollen neue Renovationen ausgeführt, neues Material installiert. Für mich ist klar: Etwas hat nicht funktioniert und jemand hat einen Fehler gemacht. Da bin ich sicher.

Das Gespräch führte David Karasek.